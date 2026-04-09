De vereniging van dramaturgen Motorisch Moment (MoMo) heeft bedenkingen bij een recente vacature van ITA voor de positie van ‘artistiek medewerker/researcher’. Volgens de vereniging lijkt het erop dat zowel de inhoudelijke als de arbeidsvoorwaardelijke aspecten van de dramaturgische rol worden ondermijnd, wat zij aan haar leden heeft gecommuniceerd.

De betreffende vacature, die onder meer gepubliceerd werd op de vacaturebank van Theaterkrant, is inmiddels offline gehaald. ITA was op zoek naar een medewerker om ‘inhoudelijke ondersteuning te bieden aan het artistieke team bij de ontwikkeling van voorstellingen en communicatie’:

Je zorgt voor context, overzicht en verdieping in het creatieve proces door het bestuderen en analyseren van teksten en scripts, het verzamelen van relevante informatie en het bijhouden van trends binnen de sector. Verder speel je een cruciale rol bij de inhoudelijke ondersteuning van communicatie en het begrip van repertoire en makers. • Het bestuderen, analyseren en bewerken van teksten en scripts; • Het beheren en bijwerken van de repertoirelijst; • Het verzamelen van contextuele en achtergrondinformatie bij producties; • Het leveren van inhoudelijke bijdragen voor communicatie en publieksafdelingen; • Overige ondersteunende taken van het artistieke bureau; • Het bezoeken van voorstellingen en het opmerken van belangrijke ontwikkelingen in de sector.

Volgens beroepsvereniging MoMo sluit dit takenpakket ‘naadloos’ aan bij de functieomschrijving van een dramaturg zoals beschreven in de CAO Toneel en Dans. Dat ITA voor een andere benaming en een lagere loonschaal heeft gekozen (schaal VI, € 3.077 – € 4.767 bruto per maand), wekt verbazing. ‘Hierdoor ontstaat niet alleen verwarring over de rol en positie, maar ook een precedent dat de gehele beroepspraktijk beïnvloedt’, aldus het bestuur in een verklaring aan de leden. ‘Er is een risico dat de waardering van dramaturgische expertise zowel financieel als inhoudelijk systematisch wordt ondermijnd, terwijl de sector juist behoefte heeft aan sterke artistieke competenties in vaste functies binnen organisaties.’

Deze kwestie ligt gevoelig, aangezien ITA in 2025 zijn gehele afdeling dramaturgie met vaste medewerkers heeft wegbezuinigd, een beslissing die destijds mede aanleiding gaf tot de oprichting van MoMo. Veel dramaturgen waren benieuwd hoe deze functie binnen het gezelschap zou worden voortgezet.

Na de bezuinigingen benadrukte artistiek leider Eline Arbo in diverse interviews het belang van de functie. Zo citeerde Etcetera haar: ‘Ik zie veel huizen die bijna volledig gerund worden zonder mensen met artistieke competenties en dat vind ik een zeer zorgwekkende trend.’ ITA laat vandaag aan Theaterkrant weten het te betreuren dat hun vacature wordt gezien als een teken dat dramaturgie niet belangrijk is voor het theaterhuis. ‘Integendeel, dramaturgie en onderzoek blijven een essentieel onderdeel van onze artistieke activiteiten.’

Wat betreft de specifieke vacature en het bijbehorende salaris, merkt ITA op dat het een ondersteunende rol binnen het artistieke bureau betreft. ‘De functie is gericht op de inhoudelijke voorbereiding, onderzoek en ondersteuning van artistieke processen binnen ITA. Deze positie kent minder eindverantwoordelijkheid en is nadrukkelijk bedoeld als een ontwikkelings- en doorgroeifunctie.’

ITA heeft nog geen concrete uitspraken gedaan over de verdere invulling van dramaturgische functies binnen het gezelschap. Eind april staat echter een gesprek gepland met MoMo om hun ‘keuzes en toekomstplannen verder toe te lichten’.

Het theater meldt verder dat meer dan 200 kandidaten hebben gereageerd op de controversiële vacature, waarvan vele lid zijn van MoMo. Het bestuur wilde niemand ontmoedigen om te reageren. ‘Wie weet hoe een koe een haas vangt? Eenmaal binnen kun je altijd nog zien hoe je van een functie een geschikte functie maakt.’ De vereniging is ook blij dat dramaturgisch onderzoek in elk geval weer een vaste plek krijgt binnen het huis. ‘Dramaturgie is tenslotte een fundamenteel onderdeel van artistieke ontwikkeling, repertoireopbouw, reflectie en contextualisering.’