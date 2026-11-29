Afgelopen weekend bracht dramaturg Judith Vrancken bij Bau West een boeiend internationaal gezelschap samen voor een gesprek over dans en dramaturgie.

Bij Bau West kwamen dansmakers en dramaturgen samen.

Bau is een belangrijk platform dat opkomt voor onafhankelijke dansmakers in Amsterdam. De organisatie, onder leiding van Eva Villanueva, vierde afgelopen oktober dat ze een van de oudste en fraaiste Amsterdamse zalen voor dans, performance en mime in gebruik kon nemen. Daarmee blijft deze plek bovendien behouden als podium voor de hele sector. Het Veemtheater kreeg in 2014 van Anne Breure de naam Veem House for Performance en heet tegenwoordig Bau West. De bekende zaal met haar gietijzeren bogen draagt nu de naam Monsterzaal. Dat was oorspronkelijk de benaming voor de ruimte boven in het pakhuis uit 1898. Daar werden de koloniale goederen die in het veem lagen opgeslagen getoond en geproefd.

De meerjarige subsidie voor Bau is nog niet rond, maar dankzij het Europese programma Life long burning kan de organisatie al wel activiteiten organiseren. Zo vond op 20 november een gesprek plaats over dans en dramaturgie, onder leiding van Bau-dramaturg Judith Vrancken. Onder de titel Are You Still With Me? nodigde ze een inspirerend internationaal panel uit. Voor de pauze hielden de deelnemers korte bijdragen van tien minuten over wat dramaturgie en dansdramaturgie betekenen. Daarna zouden de dramaturgen en theatermakers met elkaar in gesprek gaan, gevolgd door een uitwisseling met het publiek.

Hildegard De Vuyst, die jarenlang als dramaturg met Alain Platel werkte en nu artistiek leider is van laGeste, de nieuwe naam van Les Ballets C de la B, opende met ideeën over dramaturgie die algemeen bekend zijn, maar niet altijd worden erkend. Dramaturgie zit volgens haar al besloten in de manier waarop dingen zich in de tijd ontvouwen. De vraag is of we daar bewust en doelgericht op ingrijpen, en daarmee erkennen dat vaste patronen en keuzes mede bepalen hoe werk vorm krijgt. ‘Kun je de dramaturg eigenlijk verantwoordelijk maken voor de dramaturgie?’ vroeg De Vuyst scherp. In feite houdt iedereen zich bezig met dramaturgie, stelde ze, of zou dat kunnen doen als die ruimte wordt geboden.

De Vuyst richtte haar aandacht vooral op hoe gebeurtenissen zich in de tijd voltrekken, en minder op de machtsverhoudingen die daarmee samenhangen. Juist die verhoudingen worden door dramaturgen vaak kritisch onderzocht. De overige aanwezige dansmakers, theatermakers en dramaturgen — Marina Mascarell, Courtney May Robertson, Miguel Melgares, Julian Hetzl en Eylül Akıncı — gingen daar in hun bijdragen nadrukkelijk op in.

Melgares vertelde dat hij als dramaturg samenwerkt met Dries Verhoeven en deel uitmaakte van het vierkoppige team dat in het diepste geheim de totstandkoming van The Fortress voor de Biënnale van dit jaar begeleidde. Toch werd zijn naam nergens genoemd in de berichtgeving van opdrachtgever het Mondriaan Fonds.

Choreograaf en artistiek leider Marina Mascarell trok een parallel tussen de beperkte erkenning van dramaturgen als mede-auteurs en de vergelijkbare positie van dansers. Nadat ze Nederland verliet, kon ze bij Korzo — waar haar werk tien jaar lang werd geproduceerd — geen onafhankelijke projectsubsidie meer verkrijgen. Inmiddels leidt ze het grootste moderne dansgezelschap van Denemarken. Bij Dansk Danseteater worden dansers kunstenaars genoemd. Dat moet gastchoreografen ertoe aanzetten af te stappen van het beeld van de danser als passieve uitvoerder en daadwerkelijk met dansers samen te werken (zie het interview met Mascarell in Marina Mascarell, Het Denken Belichaamd, De Nieuwe Dansbibliotheek, 2026).

Marina Mascarell benadrukte de positie van dansers als kunstenaars.

Mascarell wees ook nadrukkelijk op het ontbreken van een dramaturgische traditie in dansopleidingen. Het zichtbaar maken van machtsverhoudingen en het ontwikkelen van woorden voor de werkwijzen en processen die het onderzoek van dansers en makers kenmerken, kunnen volgens haar bevrijdend zijn. Om gedeeld auteurschap mogelijk te maken, moet je al bij het organiseren van de repetities en het scheppen van de voorwaarden voor het maakproces doelbewuste keuzes maken.

Ze stelde daarnaast de vraag of de geërfde theatergewoonten wel aansluiten bij de ambities van de moderne dans. Die probeert al anderhalve eeuw een ander lichaam te tonen en nieuwe relaties tussen lichamen vorm te geven, via bewegingen van dansers en publiek en in de wisselwerking met materiaal en ruimte. Mascarell vergeleek daarbij hoe bezoekers zich gedragen in een museum en in een theater.

Danser en choreograaf Courtney May Robertson omschreef dramaturgie als het bewust kiezen van een vorm in relatie tot wat het lichaam uitdrukt: the visceral, het diep lichamelijke en instinctieve dat aan haar werk ten grondslag ligt. Ze beschreef haar praktijk treffend als een gesprek tussen uiteenlopende elementen, waaronder licht, geluid, ruimte, tekst en theorie. Elk daarvan krijgt een rol als personage in de dialoog, die ze vervolgens uitwerkt in een uitgebreid script.

Robertson vertelde ook dat ze graag buiten het theater en de blackbox wil kunnen werken. Dat geeft haar meer vrijheid in de omgang met het publiek en biedt de mogelijkheid een breder publiek te bereiken. Ook wil ze zich niet voegen naar de regels en verwachtingen van subsidieverstrekkers en gesubsidieerde theaters. ‘Mensen vragen me vaak of ik structurele subsidie ga aanvragen, en wanneer. Dat ben ik niet van plan. Mijn manier van werken past niet bij een systeem waarin je alles vooraf vastlegt en ieder jaar een productie moet afleveren.’

Naast haar werk als choreograaf is Robertson actief als danser. Ze wordt bovendien steeds vaker gevraagd voor de eindregie of dramaturgie van producties van anderen. Daardoor kan ze haar eigen projecten voldoende tijd geven: ideeën en onderzoek hebben twee of drie jaar nodig om te rijpen. Zo kan ze maakperiodes afwisselen met werk aan voorstellingen van anderen. Net als De Vuyst benadrukken Mascarell en Robertson dat werk waarin het lichaam centraal staat tijd en ruimte nodig heeft. Hun praktijk verzet zich tegen vooraf vaststaande beelden en betekenissen, terwijl de strakke productie-eisen van subsidiefondsen die juist kunnen versterken.

Weerstand en verzet vormden dan ook een logisch uitgangspunt voor Julian Hetzl. Hij legde uit dat zijn succesvolle producties tot stand komen dankzij dramaturgisch werk zowel op als achter de schermen. In samenwerking met instellingen en organisaties moet telkens opnieuw worden gekeken naar machtsposities en verwachtingen, en naar manieren om daar weerstand aan te bieden. Hetzl noemt zijn aanpak ‘subversive affirmation’.

Eylül Akıncı, die tegenwoordig in België werkt, formuleerde haar kritiek nog directer. Ze benoemde het neokapitalistische karakter van het Nederlandse subsidiestelsel, dat sterk draait om resultaten en meetbaarheid. Zoals een dramaturg betaamt, gooide ze ook een steen in de vijver: de overheidssteun voor de podiumkunsten in Nederland noemde ze een fail free system. Omdat de financiering van het maken en het presenteren van voorstellingen binnen het theater los van elkaar zijn georganiseerd, is falen volgens haar in Nederland nauwelijks mogelijk. De aanvraag- en productiecyclus draait zelfstandig door, ‘zonder rekening te houden met wat publiek en critici ervan vinden’.

Akıncı werkte eerder als dramaturg bij Theater Rotterdam en Theater aan de Rijn en werd daarna programmeur bij STUK in Leuven. Ze kent het werkveld dus uit eigen ervaring. Ook merkte ze op dat dramaturgie als inhoudelijke bijdrage aan een voorstelling geregeld als een overbodige luxe wordt gezien. Dramaturgen worden liever ingezet voor educatie, publieksbemiddeling, outreach en netwerkactiviteiten. Net zoals ITA dramaturgen ontsloeg en daarvoor educatiemedewerkers in de plaats aannam, lijkt de dramaturgische functie bij theaterinstellingen in bredere zin aan betekenis te verliezen.

Verder sprak Akıncı over de nadruk op onmiddellijke resultaten, ofwel immediacy, die het systeem stimuleert. Alles moet direct iets opleveren, waardoor langlopende processen onder druk komen te staan. Ze haalde ook de vaak gehoorde bewering aan dat dans en performance te ingewikkeld zouden zijn. Volgens haar is die klacht een afwijzing van zowel poëzie als intellectuele uitdaging. Daaraan tegemoetkomen leek haar geen verstandige oplossing.

De bijdragen boden volop aanknopingspunten voor een levendig gesprek. Helaas lukte het Judith Vrancken na de pauze niet om de zes gasten met elkaar in dialoog te brengen. In plaats daarvan introduceerde ze weer nieuwe vragen. Daardoor werd het gesprek onnodig onoverzichtelijk en ontbrak in de opzet precies het vertrouwen in gelijkwaardigheid dat voor de pauze door verschillende sprekers zo overtuigend was bepleit.

Onderwerpen als de verhouding tussen auteurschap en eigenaarschap, de druk om voortdurend te produceren en het verzet daartegen via belichaamde praktijken in dans, choreografie, performance en mime bleven daardoor grotendeels onbeantwoord. Tegelijk liet het gesprek zien hoezeer centraal auteurschap en leiderschap nog altijd de norm zijn, en hoe waardevol het is om die kwesties publiekelijk te bespreken. Een vervolg op Are You Still With Me? lijkt dan ook zeker op zijn plaats.

Bau gaat de komende tijd samenwerken met uiteenlopende organisaties, waaronder de Brakke Grond, Felix Meritis, Bimhuis, Why Not en Korzo. Meer informatie is te vinden in de agenda van Bau.