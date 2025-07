Rafael Belinha, Evelien Jansen en het hele team van Into the Hairy, een productie van het Nederlands Dans Theater samen met Sharon Eyal Dance, zijn genomineerd voor de Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie van het laatste seizoen, zo maakte de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vandaag bekend.

Rafael Belinha is genomineerd voor zijn rol in Goats, een voorstelling van Scapino en het RIDCC. Volgens de jury valt hij op door zijn uitmuntende timing, expressiviteit en flair. ‘Hij is snel, nauwkeurig, speels, explosief en lichtvoetig en verandert onmiddellijk in een avontuurlijk, dierlijk karakter wanneer hij zijn hoofd nieuwsgierig opheft, en leidt het publiek mee in de complexe wereld van de geitenkudde.’

Evelien Jansen is genomineerd voor haar optreden in Tender Resistance van Korzo. De jury beschrijft haar als ‘een uitzonderlijke danseres die zich met een open en kwetsbare houding presenteert en met een bewonderenswaardige nuchterheid danst. Ze betrekt je erbij zonder kunstgrepen of versieringen, en vertelt met haar lichaam verhalen over het zelf zijn in deze tijd.’

Dit jaar heeft de jury ook uitzonderlijk een geheel ensemble genomineerd voor de meest indrukwekkende dansprestatie. De 28 dansers van Into the Hairy van NDT en S-E-D geven volgens de jury een indrukwekkende en betoverende groepsprestatie. ‘De grote groep handhaaft een bijna bovennatuurlijke verbinding in dit technisch uitdagende stuk. Met hun energie, die door de grote zaal zindert, nemen deze gespannen, melancholische figuren het publiek mee op een onwerkelijke dystopische reis.’

De VSCD Dansjury heeft ook de nominaties aangekondigd voor de Zwaan voor meest indrukwekkende dansproductie. Genomineerd zijn JAH! van Dalton Jansen (‘met een aardse en zachte bewegingstaal en een overtuigende presentatie’), Raging Against Various Elements van Connor Schumacher (‘vernieuwend, verbindend en fris’), en Ties Unseen van Christos Papadopoulos (‘een prachtig gedetailleerde, bedwelmende zwerm-choreografie’).

Jonge zwanen

De VSCD Jeugddansjury heeft ook haar nominaties voor het afgelopen seizoen bekendgemaakt. Jillis Roshanali is genomineerd voor zijn rol in De Notenkraker van Introdans. Sam Corver is genomineerd voor zijn optreden in Loev van Danstheater Aya. Amber Veltman maakt kans op de prijs met haar dansprestatie in Terecht van Wabi Sabi Theater.

Terecht is tevens genomineerd voor de categorie Meest indrukwekkende jeugddansproductie, samen met Klein, klein vogeltje van Lloydscompany en Bout! van plan d-.

De dansprijzen worden jaarlijks uitgereikt tijdens het Nederlandse Dansdagen Gala, dat op vrijdag 3 oktober plaatsvindt in Theater aan het Vrijthof in Maastricht.