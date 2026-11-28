PureTerra Ventures investeert in jonge bedrijven met technologie die watervervuiling, waterschaarste en verspilling van water helpen aanpakken. Voor die duurzame ambitie haalde het fonds onlangs 30 miljoen euro op. Toch staat een solide verdienmodel voorop, benadrukken medeoprichters Gijs de Bruin en Job van Schelven. ‘De impact volgt daaruit.’

Het Nederlandse PureTerra Ventures wist in oktober tientallen miljoenen euro’s aan te trekken voor een nieuw fonds gericht op water. Invest-NL had eerder al 10 miljoen euro toegezegd, waarna het Europese EIF 30 miljoen investeerde. Het uiteindelijke doel is een fonds van 150 miljoen euro, bestemd voor tientallen startups en scaleups die nieuwe watertechnologie ontwikkelen.

De problemen waarop deze bedrijven zich richten, zijn vanuit verschillende invalshoeken uiterst urgent. Europa komt steeds dichter bij een tekort aan schoon drinkwater. In een groot aantal gebieden voldoet de waterkwaliteit nu al niet aan de geldende normen.

Dat vormt niet alleen een dreigend klimaat- en maatschappelijk probleem, maar leidt ook tot hogere kosten voor de industrie, de landbouw en drinkwaterbedrijven. De Europese Unie waarschuwt dat dit de concurrentiepositie van Europa onder druk zet. Investeren in een duurzame ‘blauwe economie’ is daarom noodzakelijk.

Ontstaan vanuit een wereldwijd waterprobleem

Dat klinkt wellicht vooral zakelijk. Maar wanneer bedrijven meer water hergebruiken en zuiveren, en vernieuwende technieken de productie van schoon drinkwater en afvalwaterzuivering slimmer en betaalbaarder maken, levert dat ook een bijdrage aan maatschappelijke en duurzame doelen.

‘De impact was juist de reden dat we hiermee zijn begonnen’, zegt Gijs de Bruin instemmend. Hij richtte PureTerra Ventures op met jeugdvriend en zakenpartner Nic Pannekeet, financieel expert Job van Schelven en waterdeskundige Alex Crowell. ‘We zagen hoe groot het waterprobleem wereldwijd is.’

Voordat de oprichters in 2018 hun waterfonds lanceerden, hadden ze al een lange ondernemersgeschiedenis opgebouwd. In China waren ze actief als pioniers. Pannekeet leerde er in 1994 de taal en ging op zoek naar zakelijke mogelijkheden. Hij groeide, net als De Bruin, op in Aalsmeer. Niet verrassend werd de handel in bloemen hun eerste onderneming.

Bloemen, vakbeurzen en productie in China

In 1998 haalde Pannekeet De Bruin over om naar China te verhuizen. ‘Ik had mijn werk op de beleggingsafdeling van een bank wel gezien en wilde iets beginnen in Indonesië’, vertelt De Bruin. ‘Maar de politieke onrust daar gooide dat plan dat jaar in de war. Het was de periode waarin Soeharto vertrok.’

Naast het bloemenbedrijf begonnen ze een onderneming die beurzen organiseerde. Tijdens zijn studie in Nederland had De Bruin al computerbeurzen en andere evenementen opgezet. Ook startten ze een derde bedrijf, dat Europese maakbedrijven hielp hun productie uit te besteden. ‘Mensen uit onze omgeving wisten dat we in China zaten en kwamen met allerlei vragen. We waren behoorlijk opportunistisch en zeiden overal ja op.’

Die aanpak pakte goed uit. Hun bloemenbedrijf groeide uit tot de grootste en meest geavanceerde onderneming voor snijbloemen in China en werd uiteindelijk beursgenoteerd. Ook de beursorganisator en het productiebedrijf zijn nog steeds actief. De Nederlanders droegen de dagelijkse leiding echter al jaren geleden over aan lokale teams.

Net als Job van Schelven, financieel directeur van de bedrijvengroep, besloten De Bruin en Pannekeet op termijn weer naar Nederland te gaan. ‘Mijn kinderen gingen naar een internationale school’, zegt De Bruin. ‘Daar zagen ze steeds kinderen van expats komen en weer vertrekken. Op een dag zei mijn zoontje: pap, ik wil niet telkens opnieuw vriendjes hoeven maken.’

Investeerders sluiten zich aan bij PureTerra

De basis voor hun interesse in watertechnologie werd overigens al in China gelegd. Vooral beurzen over technieken voor lucht- en waterbehandeling waren daar populair. De Bruin: ‘Daardoor zie je van dichtbij hoe omvangrijk de waterproblemen zijn. We hebben ook zelf ervaren welke schade de bedrijvigheid in China kan veroorzaken. Dat was mede een reden om te willen bijdragen aan positieve verandering.’

Na zijn terugkeer naar Nederland bedacht De Bruin het plan voor PureTerra. Samen met zijn medeoprichters besloot hij daar een venturecapitalfonds van te maken. ‘Job, onze cfo, vond dat je moest doorzetten als je werkelijk impact wilde bereiken.’ Het team groeide en er kwamen externe investeerders bij, waaronder ‘avocado queen’ Shawn Harris en later verzekeraar ASR.

Ondernemerservaring koppelen aan technologie

Door de achtergrond van de oprichters is PureTerra geen fonds dat uitsluitend door duurzaamheidsdeskundigen en financiële professionals wordt geleid. Het draait om actief investeren, met ondernemerservaring als belangrijk onderdeel.

De Bruin: ‘We kwamen veelbelovende technologie tegen die iets kon betekenen voor watertekorten en vervuiling. Toch kwamen die oplossingen vaak niet verder, onder meer omdat er te weinig kapitaal beschikbaar was. Ook onderschatten startupoprichters geregeld hoe moeilijk het is om technologie op de markt te brengen. We hadden zelf in een ingewikkelde omgeving ondernomen en besloten die ervaring te benutten om anderen verder te helpen.’

Van Schelven: ‘Onze opdracht is om ondernemerschap te verbinden met vernieuwende watertechnologie en bedrijven te helpen hun oplossingen commercieel uit te rollen. We richten ons vooral op ondernemingen die aan andere bedrijven leveren. Volgens ons worden nieuwe technieken sneller ingevoerd in de industrie en bij waterbedrijven, waar toegang tot schoon water onmisbaar is.’

Afvalwater op locatie behandelen

Vanuit een eerste fonds van 73 miljoen euro heeft PureTerra tot dusver in veertien startups geïnvesteerd. Een daarvan is het Amerikaanse Membrion, dat industrieel afvalwater met membranen zuivert. ‘Voorheen werd vervuild proceswater vaak per vrachtwagen afgevoerd om elders te verdampen, zodat de giftige stoffen achterbleven’, vertelt Van Schelven. ‘Dat kost veel energie, nog los van het transport. Met deze techniek kan het water nu op de locatie zelf worden gezuiverd en opnieuw worden ingezet.’

Waterbehandeling op locatie kan bedrijven helpen water te hergebruiken.

Daarnaast kunnen bijvoorbeeld producenten van halfgeleiders mineralen en zeldzame aardmetalen uit hun afvalwater terugwinnen. Die grondstoffen zijn nog bruikbaar en dus waardevol.

Impact en een gezond verdienmodel horen samen

Klanten zijn bereid voor de membraantechnologie te betalen omdat die kosten verlaagt én een nieuwe bron van inkomsten kan opleveren. Van Schelven: ‘De oplossingen van onze startups moeten maatschappelijke impact combineren met een houdbare businesscase. Goede winstkansen zijn van groot belang om een grootschalige verbetering van de beschikbaarheid van schoon water te bereiken.’ De Bruin: ‘We richten ons niet specifiek op consumentenbedrijven of op landen in het mondiale zuiden. De technologie waarin we investeren kan daar wel indirect effect op hebben. Denk aan Diamidex, dat bacteriële besmetting sneller kan opsporen.’

PureTerra zoekt internationaal naar nieuwe bedrijven, maar het grootste deel van de aandacht gaat uit naar Europa. Dat heeft niet alleen te maken met het Europese kapitaal waarover het fonds beschikt. ‘Veertig procent van de patenten op watertechnologie komt uit Europa, terwijl er hier relatief weinig investeringsgeld beschikbaar is. Nederland doet het bijzonder goed: via de waterschappen en kennisorganisaties zoals Wetsus ontwikkelen we zelfs twee keer zoveel intellectueel eigendom als heel Scandinavië.’

Redstack en PureBlue Water

De twee Nederlandse bedrijven in de portefeuille hebben inmiddels naam gemaakt. Redstack, afkomstig uit Friesland en ontstaan vanuit Wetsus, ontwikkelde membranen die zout, mineralen en CO2 uit water kunnen halen. De techniek vormt ook de kern van een energiecentrale bij de Afsluitdijk, waar elektriciteit wordt opgewekt door zoet- en zoutwaterstromen te benutten.

PureBlue Water komt uit Zeeland en maakte compacte installaties voor de afvalwaterbehandeling aan boord van cruiseschepen. De systemen blijken ook op andere locaties geschikt om water te zuiveren. Volgens Van Schelven zal lokale waterzuivering steeds belangrijker worden. ‘In plaats van alles via grote zuiveringsinstallaties te laten lopen, kun je op kleinere schaal en tegen lagere kosten de waterkringloop sluiten. Bij de wederopbouw van Oekraïne zal waterzuivering bijvoorbeeld heel anders kunnen worden ingericht.’

iFlux uit Vlaanderen

Ook iFlux is een interessant voorbeeld uit de portefeuille, als we Vlaams-Brabant voor het gemak tot Nederland rekenen. Deze scaleup brengt met een combinatie van hardware en software nauwkeurig in kaart hoe water en vervuilende stoffen zich ondergronds verplaatsen. Industriële ondernemingen, havens en drinkwaterbedrijven hebben veel aan die informatie.

Metingen van grondwater helpen waterstromen beter te begrijpen.

De Bruin: ‘Een drinkwaterbedrijf wil weten wat er in de omgeving gebeurt wanneer het water oppompt. Andere organisaties moeten zich aan regels houden die voorschrijven dat ze verspreiding van verontreiniging in de bodem tegengaan.’

Groeiprogramma Scaling Up

Het waterfonds investeert doorgaans 1,5 tot 5 miljoen euro per bedrijf. Een startup moet de eerste fase al hebben doorlopen: de grootste technologische risico’s moeten zijn weggenomen en de oplossing moet klaar zijn voor de markt. PureTerra begeleidt de teams vervolgens met een programma dat is gebaseerd op de groeimethode van Verne Harnish. De Bruin: ‘We steken aan het begin veel tijd in de bedrijven. Wanneer ze verder groeien, neemt de benodigde begeleiding af.’

De uren die daardoor vrijkomen, wil het fonds de komende jaren besteden aan twintig tot vijfentwintig nieuwe startups. Van Schelven: ‘Naar verwachting komt ongeveer twee derde daarvan uit Europa. We willen internationaal blijven kijken, maar de mogelijkheden hier zijn enorm. Zes jaar geleden waren we het enige fonds dat zich volledig op water richtte. Inmiddels investeren meer cleantechfondsen in watertechnologie en kijken ook Amerikaanse partijen naar Europa. Op het gebied van duurzaamheid en bijbehorende regelgeving lopen we hier voorop.’

Meer hergebruik en zuivering dichtbij de bron

De Bruin: ‘De watersector waarin onze startups actief zijn, was heel traditioneel en moet nog een flinke achterstand inhalen. Veel systemen zijn gebaseerd op het oude idee dat water vooral dient om afval naar een plek buiten de stad te vervoeren. Daar wordt het zo goed mogelijk gezuiverd, waarna het weer in de rivier terechtkomt. We moeten veel meer werk maken van waterhergebruik en zuivering op lokale schaal.’

Ook ondernemingen denken inmiddels anders over hun waterverbruik. ‘Water krijgt een steeds grotere rol bij het beoordelen van risico’s en de continuïteit van bedrijfsactiviteiten. Datacenters krijgen nu veel aandacht, maar kijk ook eens naar mijnbouw of de kledingsector. Voor de productie van alles wat we dragen, is ontzettend veel water nodig.’