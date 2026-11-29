TOKIO — Japan staat op het punt een ruimtesonde te lanceren voor de eerste missie ooit waarbij materiaal wordt opgehaald van Phobos, een van de twee kleine, aardappelvormige manen die rond Mars draaien.

De missie duurt naar verwachting vijf jaar. Wetenschappers hopen dat de verzamelde monsters meer inzicht geven in het ontstaan van Phobos en zijn kleinere broer Deimos, en mogelijk zelfs aanwijzingen opleveren over de oorsprong van leven in het zonnestelsel.

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA lanceert de sonde dinsdag met een nieuwe H-3-raket, die een belangrijke rol moet gaan spelen in het Japanse ruimtevaartprogramma. De lancering vindt plaats terwijl de Verenigde Staten, China en andere landen nadenken over bemande missies naar Mars.

Monsters van Phobos kunnen wetenschappers helpen bepalen of een maan rond Mars geschikt zou zijn als uitvalsbasis voor een toekomstige bemande missie naar de planeet, aldus Yasuhiro Kawakatsu, projectleider van de MMX-missie.

“Ondanks hun mogelijke wetenschappelijke betekenis zijn de manen van Mars nog nooit grondig onderzocht,” zei Kawakatsu. “Ze gelden als de belangrijkste onbedwongen bergen van het zonnestelsel.”

Japan leidt de internationale missie. NASA en ruimtevaartorganisaties uit andere landen leveren onder meer apparatuur en ondersteuning voor de communicatie.

JAXA wil onderzoeken hoe de manen van Mars zijn ontstaan

Sinds de jaren zestig zijn tientallen missies naar Mars gestuurd, maar over de manen van de planeet is nog veel onbekend. Phobos en Deimos zijn vernoemd naar de personificaties van angst en schrik uit de Griekse mythologie. Zij waren de zonen van de oorlogsgod Ares, die bij de Romeinen bekendstond als Mars.

De twee kleine manen van Mars kunnen aanwijzingen geven over hun oorsprong.

Meerdere Russische pogingen om op Phobos te landen zijn mislukt, waaronder een missie in 2011.

Een van de belangrijkste vragen is hoe de manen zijn gevormd en uit welk materiaal ze bestaan. Sommige onderzoekers denken dat de onregelmatige, met kraters bedekte hemellichamen bestaan uit brokstukken die zijn ontstaan toen een groot object op Mars insloeg. Volgens een andere theorie zijn het asteroïden die vanuit een ander deel van het zonnestelsel naar Mars zijn gekomen.

JAXA verwacht dat onderzoek van Phobosmonsters uitsluitsel kan geven.

“Door bodemmonsters van Phobos te analyseren, kunnen we vrijwel zeker tot een conclusie komen,” zei Kiyoshi Kuramoto, hoofdonderzoeker van de MMX-missie.

De onderzoekers kozen vooral voor Phobos omdat deze maan dichter bij Mars staat dan Deimos en daardoor mogelijk meer informatie over de planeet bevat. Volgens JAXA zal naar verwachting ongeveer 0,1 procent van het verzamelde materiaal op Phobos afkomstig zijn van Mars.

Phobos heeft een doorsnede van ongeveer 20 tot 30 kilometer en draait op zo’n 6.000 kilometer afstand van Mars. De maan voltooit ongeveer drie omwentelingen per dag.

De monsters kunnen volgens Kuramoto ook meer vertellen over de oorsprong van Deimos, omdat de twee manen vermoedelijk een vergelijkbare ontstaansgeschiedenis hebben. De missie omvat daarom ook een vlucht langs Deimos, waarbij waarnemingen worden gedaan.

MMX onderzoekt Phobos gedurende drie jaar

De reis naar de rode planeet is lang. Mars bevindt zich op het dichtstbijzijnde punt op ongeveer 55 miljoen kilometer van de aarde, maar de daadwerkelijke afstand die de sonde aflegt, zal volgens Kawakatsu tussen de 500 en 600 miljoen kilometer bedragen.

Na de lancering met de H-3-raket komt het ruimtevaartuig naar verwachting rond augustus 2027 aan in de omgeving van Mars. Vervolgens zal het drie jaar lang in de buurt van Phobos vliegen en de maan onderzoeken. De sonde verzamelt er monsters en moet in 2031 met die lading terugkeren naar de aarde.

MMX bestaat uit drie onderdelen: een aandrijfmodule, een verkenningsmodule en een terugkeermodule. Het ruimtevaartuig weegt ongeveer vijf ton. Alleen de derde module maakt de terugreis; de monsters worden daarin opgeborgen in een capsule.

Aan boord zijn dertien instrumenten. Daaronder bevindt zich Idefix, een rover die gezamenlijk door Frankrijk en Duitsland is ontwikkeld en op de maan zal landen. Ook reist er een door NASA geleverd bemonsteringsinstrument mee, samen met een instrument om gammastraling te meten en een communicatiesysteem voor diepe ruimte van de Europese Ruimtevaartorganisatie. Een Japanse stralingsmeter verzamelt gegevens die van nut kunnen zijn voor toekomstige bemande verkenning van Mars.

De missie verzamelt materiaal van Phobos

De Frans-Duitse rover Idefix zal als eerste op Phobos landen. Tijdens een missie van ongeveer honderd dagen, vermoedelijk in 2029, onderzoekt hij het maanoppervlak. Die verkenning moet de Japanse bodemmonsters die later worden verzameld ondersteunen.

Een rover moet als eerste op Phobos landen en het oppervlak verkennen.

Enige tijd na de rover landt ook de MMX-sonde. JAXA-wetenschappers willen tijdens twee bemonsteringspogingen minstens tien gram bodem verzamelen, met gebruik van Amerikaanse en Japanse technieken.

Het instrument van NASA gebruikt gas onder druk om stof van het oppervlak op te wervelen en in een opvangvat te brengen. Met de Japanse boormethode worden monsters genomen tot ongeveer twee centimeter onder het oppervlak.

Bij de eerste poging gebruikt MMX beide instrumenten om materiaal van het oppervlak en uit de ondergrond te verzamelen. Tijdens de tweede landing worden aanvullende monsters uit de bodem genomen.

Volgens wetenschappers vergroten monsters uit verschillende gebieden de kans dat eventuele sporen van vroeger microbieel leven op Mars worden aangetroffen.

De bodemmonsters gaan in een hittebestendige capsule die ontworpen is om de terugkeer door de aardatmosfeer te doorstaan. De capsule zal naar verwachting in Australië landen en wordt daarna naar Japan vervoerd.

Japan heeft eerder met de twee Hayabusa-missies monsters van asteroïden naar de aarde teruggebracht: de eerste keer in 2010 en opnieuw in 2020.

De uiterst geringe zwaartekracht van de maan vormt een uitdaging

Op basis van de topografische informatie die de rover verzamelt, moet de sonde een relatief vlak en egaal gebied voor de landing kiezen. Daarna heeft het ruimtevaartuig slechts twee uur om monsters te verzamelen.

Landen op het met kraters bezaaide Phobos is ingewikkeld. De zwaartekracht op de maan bedraagt slechts een tweeduizendste van die op aarde.

Om te voorkomen dat de sonde na de landing op het oppervlak stuitert, is de verkenningsmodule van MMX voorzien van landingsgestel met vier poten en schokdemping.

De rover heeft wielen die ook bij geringe zwaartekracht grip kunnen houden. Hij kan zichzelf bovendien weer rechtop zetten als hij omvalt en verplaatst zich, aldus JAXA, “in een slakkengangetje”.