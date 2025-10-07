De dansensembles van NDT en Sharon Eyal Dance hebben onlangs in het Theater aan het Vrijthof in Maastricht de Zwaan voor de meest indrukwekkende dansprestatie in ontvangst genomen voor hun uitvoering van Into the Hairy in XL-formaat. Het was een unieke gelegenheid waarbij deze prestigieuze dansprijs voor het eerst aan een volledig team werd toegekend. Connor Schumacher werd ondertussen bekroond met de Zwaan voor de beste productie dankzij zijn opvallende raveshow Raging Against Various Elements van ARK.

De belangrijkste dansonderscheidingen van de VSCD worden elk jaar uitgereikt tijdens het openingsgala van de Nederlandse Dansdagen. Het juryrapport vermeldt dat de 35 dansers van Into the Hairy in deze ‘technisch complexe choreografie een bijna bovennatuurlijke connectie delen’.

In Raging Against Various Elements betrok Schumacher samen met zes andere performers het publiek actief in theaters en op diverse (muziek)festivals. Bij het begin van de show nodigt Schumacher het publiek nadrukkelijk uit om deel te nemen aan de beweging en de energie. ‘De interactie van Schumacher met zijn publiek, het actieve verzoek om mee te doen en het een stem geven aan hun ervaringen, wordt gezien als vernieuwend, verbindend en vernieuwingsgezind’, oordeelt de dansjury.

Tijdens het gala werden eveneens twee Zwanen voor jeugddans toegekend. Jillis Roshanali ontving de Jonge Zwaan voor de meest indrukwekkende jeugddansprestatie voor zijn optreden in de kinderversie van De Notenkraker van Introdans. De Jonge Zwaan voor meest indrukwekkende jeugddansproductie werd uitgereikt aan Terecht van Wabi Sabi Theater en Het Houten Huis.

Dit jaar werd tevens een Gouden Zwaan uitgereikt, een oeuvreprijs die sporadisch wordt toegekend aan dansmakers die een significante bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse dans. Choreografenduo Guy Weizman en Roni Haver, artistieke leiders van Club Guy & Roni en NITE, namen deze eer in ontvangst. Volgens de dansjury hebben zij ‘een unieke invloed uitgeoefend op het interdisciplinaire werkveld’.

Naast deze vijf dansprijzen van de VSCD, werd er ook een Innovatieprijs uitgereikt tijdens de Nederlandse Dansdagen in Maastricht, gericht op opkomende dansmakers. Deze stimuleringsprijs van 25 duizend euro was dit jaar speciaal bedoeld voor makers die zich richten op doelgroepen die door hun beperkingen minder snel in aanraking komen met dans.

Marc Vlemmix, die met zijn gezelschap danstheater maakt voor en door mensen met Parkinson, MS, reuma en dementie, won de prijs voor zijn voorstel voor een documentaire die dansers volgt over een periode van 15 jaar.

Performer en maker Courtney May Robertson ontving de Krisztina de Châtel Award van 5 duizend euro, genoemd naar de recent overleden choreograaf. Het juryrapport looft Robertson omdat De Châtel in haar solo’s ‘echte dansexpressie en artistieke waanzin’ herkende, die zij altijd zeer waardeerde.

De Nederlandse Dansdagen gaan door tot en met donderdag en vinden plaats op verschillende locaties in Maastricht. Het festival is eerder deze week gestart met de Staat van de Dans door dansjournalist Annette Embrechts (Theaterkrant, de Volkskrant), die hier te lezen is.