Typetone.ai begon in 2022 voortvarend met een AI-tool waarmee bedrijven teksten konden maken. Inmiddels onderzoekt de startup of zulke bedrijfscontent ook voldoet aan de geldende regels, waaronder de nieuwe Europese voorschriften voor groene claims. Een eigen onderzoek laat zien dat er mogelijk heel wat boetes uitgedeeld kunnen worden.

Kleding aanprijzen als gemaakt van ‘100% duurzaam katoen’ terwijl er geen officieel keurmerk bij hoort. Op een verpakking zetten dat die volledig recyclebaar is, zonder dat bewijs te leveren. Of benzine ‘klimaatneutraal’ noemen — Shell deed dat ooit in advertenties bij tankstations, met de belofte van CO2-neutraal rijden.

Vanaf 27 september moeten bedrijven zich houden aan de Europese richtlijn Empowering Consumers for the Green Transition, meestal afgekort tot ‘EmpCo’. Dit soort uitspraken is dan niet langer toegestaan. De regels moeten consumenten beschermen tegen misleidende claims over duurzaamheid. Voor bedrijven brengen ze tegelijkertijd flink wat werk met zich mee, merkt Sjoerd de Kreij, medeoprichter en ceo van Typetone.ai.

Organisaties moeten niet alleen hun nieuwe communicatie aanpassen. Ook ligt er vaak een omvangrijk digitaal archief dat tegen het licht moet worden gehouden. De Kreij noemt dat legacy content: soms honderdduizenden webpagina’s, artikelen, persberichten en posts op sociale media die in de loop der jaren zijn verschenen. Al die uitingen nalopen en waar nodig verbeteren is een grote klus. En juist daarbij kan de AI-startup helpen.

Van start vóór ChatGPT

Was Typetone niet begonnen met AI-teksten op maat? MT/Sprout maakte drie jaar geleden kennis met de startup, die toen nog Schrijven.ai heette. De tool schreef teksten in een aangepaste ‘tone of voice’, bijvoorbeeld in de stijl van Coolblue, Wehkamp of Albert Heijn. Die dienst biedt het bedrijf nog altijd aan, vertelt De Kreij, maar inmiddels is die niet meer de belangrijkste activiteit.

De start in 2022 was gunstig getimed: Typetone bracht zijn schrijftool ongeveer zes maanden vóór ChatGPT uit. Tegen het einde van dat jaar had de onderneming al duizenden klanten en een maandelijkse omzet van duizenden euro’s. Toen Anthropic en Google het jaar daarna ook taalmodellen lanceerden en klanten zelf volop software gingen ontwikkelen, vroegen De Kreij en zijn medeoprichter Sam Baud zich af of deze aanpak het bedrijf ook op de lange termijn onderscheidend kon houden.

De groei nam af

In de tussentijd had Typetone een AI-agent uitgebracht voor het creëren, plannen en beheren van berichten op sociale media. Maar ook voor die dienst liep de marktgroei terug. ‘Aanvankelijk kwamen er elke maand honderden betalende klanten bij. Later waren dat er nog maar tien’, zegt De Kreij. De groei van wat het bedrijf intern het ‘marketingdeel’ noemt, zakte terug naar zo’n 20 à 30 procent per jaar.

Dat tempo was volgens hem onvoldoende. ‘We zijn actief in AI om te groeien en succesvol te zijn. Ook onze investeerders verwachten dat.’ Typetone heeft 26 angelinvesteerders. In twee investeringsrondes brachten zij samen 550.000 euro in.

Medeoprichter Baud vertrok deze zomer bij Typetone om opnieuw tijd te besteden aan een oude passie. Als aandeelhouder en adviseur blijft hij wel betrokken. ‘Toen ik hem over Typetone belde, stond hij op het punt om voor een documentaire aan boord van een containerschip naar Iran te gaan’, vertelt De Kreij. ‘Hij had vooraf gezegd dat hij er twee jaar voor wilde uittrekken. Uiteindelijk zijn het er drieënhalf geworden.’

Steekproefsgewijs en met de hand

In november 2025 besloot Typetone het roer om te gooien en zich te richten op AI voor compliance. Voor deze nieuwe dienst heeft de startup inmiddels vijftien klanten. De Kreij kan hun namen niet bekendmaken; het merendeel is Nederlands. De meeste klanten gebruikten ook al de software voor content en sociale media.

De eerste aanwijzing dat hier een kans lag, kwam van de organisaties zelf, zegt De Kreij. ‘We spreken met marketeers en cmo’s, die verantwoordelijk zijn voor de communicatie van hun bedrijf. Zij vroegen ons steeds vaker of we konden nagaan of hun bestaande, oudere content nog aan alle regels voldeed.’

Volgens de ondernemer was er tot dan toe weinig voor dit probleem beschikbaar. ‘Bij grote bedrijven, zoals banken, besteden marketeers soms wel 30 procent van hun tijd aan het handmatig bekijken van oude pagina’s, vaak via steekproeven. Zelfs dan komt maar 5 procent van het materiaal aan bod.’

Compliance gaat voor

Typetone pakt de controle anders aan. De onderneming onderzoekt openbare onlinecontent van merken en bedrijven op naleving van verschillende Europese regels. Naast EmpCo gaat het bijvoorbeeld om MiFID II en MiCAR, richtlijnen voor respectievelijk financiële markten en de cryptosector.

AI kan grote hoeveelheden openbare bedrijfscontent doorzoeken op mogelijke complianceproblemen.

De aanpak bestaat uit meerdere fases. Eerst verzamelt Typetone openbaar materiaal door websites en sociale media te doorzoeken, of door een koppeling te maken met het contentmanagementsysteem van een klant. Vervolgens analyseren eigen AI-modellen de teksten en beoordelen ze die aan de hand van de regelgeving. Een compliance officer, dus een medewerker van vlees en bloed, bekijkt daarna de mogelijke overtredingen die de AI heeft aangewezen.

Die menselijke controleurs gaan na welke formuleringen daadwerkelijk problematisch zijn. Ook stellen ze alternatieven voor die wel aan de regels voldoen en de commerciële boodschap zo veel mogelijk behouden. ‘Marketeers zijn niet altijd enthousiast over onze suggesties’, zegt De Kreij. ‘Maar als het erop aankomt, krijgt compliance voorrang.’

De tarieven worden per klant bepaald. Typetone berekent eerst hoeveel het zou kosten om het controlewerk volledig met eigen medewerkers uit te voeren. ‘Neem tien medewerkers die hier zes maanden mee bezig zijn’, legt De Kreij uit. ‘Dan kom je uit op loonkosten voor vijf voltijdsbanen op jaarbasis. Wij rekenen een deel van dat bedrag.’ Hoe groot dat deel is, houdt hij voor zich. ‘Dat loopt uiteen van een paar procent tot ongeveer tien procent.’

Bijna 30.000 mogelijke overtredingen

Wat klanten antwoorden wanneer Typetone de dienst voorstelt? ‘In de praktijk zeggen ze vrijwel altijd ja.’ Dat heeft ook te maken met de forse sancties die de ACM kan opleggen: maximaal 900.000 euro per overtreding of 10 procent van de jaaromzet. En er kunnen heel wat mogelijke overtredingen zijn, blijkt uit een onderzoek van Typetone naar websites van ongeveer vijftig Europese bedrijven. De analyse bracht bijna 30.000 mogelijke gevallen aan het licht.

Een steekproef van Typetone wijst op duizenden mogelijke overtredingen.

Voor het komende jaar voorspelt De Kreij een groei van 300 procent voor de compliance-activiteiten. Over de omzet doet de startup geen uitspraken. Ook de jaarrekening biedt geen aanknopingspunt: sinds 2023 is die niet meer gedeponeerd. Dat is op zichzelf niet erg compliant. ‘Oei, goed punt. Dan moeten we dat snel in orde maken.’

Een andere financiële vraag: maakt Typetone winst? ‘Ja, ook al vóór de koerswijziging. Wel ziet onze kostenstructuur er nu anders uit. We verkopen niet meer alleen software, maar leveren ook een dienst. Daardoor is onze brutomarge afgenomen. We moeten bovendien de compliance officers betalen — we werken met tien mensen op freelancebasis. Tegelijkertijd hebben we minder mensen in dienst dan een paar jaar geleden: de cto, de cco en ik. We hebben zorgvuldig bekeken welke taken AI-agents kunnen uitvoeren en voor welke functies mensen nodig blijven om het bedrijf te laten groeien.’

Een behoudende sector

Met alle investeringen in AI zou je denken dat compliancecontroles inmiddels grotendeels geautomatiseerd zijn. Toch is er nog opvallend veel handmatig werk nodig, stelt De Kreij. ‘Voor klantenscreening en het opsporen van fraude en witwassen bestaan uitgebreide AI-systemen. Maar voor het op grote schaal toetsen van content aan regelgeving was er nog geen oplossing.’

Hoe dat kan? Hij glimlacht. ‘Misschien omdat het een nogal saaie niche is.’ Daarna vervolgt hij serieuzer: ‘Tot voor kort was de technologie er simpelweg nog niet klaar voor. AI-modellen beschikken niet over voldoende gegevens om overtredingen betrouwbaar te herkennen. Wij mikken op een nauwkeurigheid van 98 procent. Maar met zulke hoge boetes kun je de resterende 2 procent niet zomaar laten zitten. Daarom laten we mensen meekijken.’

Ook de cultuur in de sector speelt mee, denkt hij. ‘Compliance officers zijn risicomijdend; dat is juist een belangrijk deel van hun functie. Nieuwe technologie kan nieuwe risico’s opleveren, waardoor ze er erg voorzichtig mee omgaan.’ Dat viel hem op toen hij branchecongressen bezocht om de sector beter te leren kennen. ‘Ik was verrast door hoe behoudend de sfeer was. Tegelijkertijd waren er ook jongere compliance officers die wél belangstelling hadden voor vernieuwing. Die heb ik meteen mijn visitekaartje gegeven.’

Vindt hij zijn nieuwe werkterrein zelf niet saai? ‘Goede vraag. Ik krijg energie van het oplossen van problemen met AI. Dit is een uitdaging waar veel professionals mee te maken hebben, terwijl er nog geen goede oplossing voor was.’