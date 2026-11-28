Afgelopen weekend werd in Boedapest de zevende editie van dunaPart gehouden, een platform dat aandacht vraagt voor de onafhankelijke Hongaarse podiumkunst. In het programma lag de nadruk nadrukkelijk op jonge, aanstormende makers. Wellicht was dat bedoeld om deze generatie na een lange periode van onzekerheid onder Viktor Orbán een steuntje in de rug te geven en het circuit weer op te bouwen.

Tijdens Orbáns bewind kregen kunstenaars te maken met forse bezuinigingen of zagen zij zich gedwongen hun toevlucht te nemen tot commerciëlere genres, zoals cabaret. Dat betekende niet dat er helemaal geen geld naar kunst ging: makers en instellingen met banden met de regering kwamen er juist relatief goed vanaf. De onafhankelijke sector werd de dupe. Inmiddels combineren veel kunstenaars verschillende werkzaamheden en werken ze ook over de grens, om financieel overeind te blijven.

dunaPart wordt normaal gesproken eens in de twee jaar georganiseerd. In 2025 ontbrak het geld voor de showcase, maar dit jaar kon het platform wel doorgaan. Een curatorenteam van zes mensen selecteerde uit honderdvijftig inzendingen drieëntwintig producties. Die zijn de afgelopen drie jaar ontstaan en omvatten uiteenlopende vormen, van cabaret en theater tot dans en performance.

Naast het hoofdprogramma stelde Trafó House of Contemporary Arts, het theater dat het festival organiseert, een omvangrijk contextprogramma samen. Zo konden internationale bezoekers kennismaken met theaters en kunsthuizen als Jurányi Art Incubator House, MU Theatre, SÍN Arts Centre en Szkéné Theatre and Workshop Foundation, en vooral met de kunstenaars die daar werken. De open en gastvrije ontvangst van dunaPart verraste me aangenaam. Het platform lijkt niet in de eerste plaats gericht op het verkopen van voorstellingen, maar wil vooral ruimte bieden aan uitwisseling en gesprek. Vijf opkomende makers uit Nederland namen daar deel aan, dankzij een uitwisselingsprogramma van het Fonds Podiumkunsten. Samen met Bambí Benkö, Yujing Liu, Kedves van den Berg, Can Bora en Reyer van Barneveld bezocht ik de voorstellingen.

dunaPart brengt makers en theaters samen rond onafhankelijke podiumkunst.

Een opvallend terugkerend element was de belangstelling van choreografen voor volksdans. Nóra Horváth en Balázs Oláh verdiepten zich bijvoorbeeld in de geschiedenis ervan. In hun performance Ball (foto bovenaan) klinken live de Mulatós: traditionele Hongaarse meezingers uit de Roma-cultuur. Hedendaagse dans en bewegingen uit de Hongaarse volksdans komen samen in een strak opgebouwde marathon. In een intiem duet blijven de twee dansers ritmische variaties maken, tot aan de grens van uitputting. Ook Reigen van choreograaf Viktor Szeri was een hoogtepunt. Op een sensuele en speelse manier onderzoekt de voorstelling mannelijkheid en de band tussen mannen. Er klinkt ook een indirecte verwijzing naar volksdans in door. Uiteindelijk verandert Reigen in een geestig waterballet, waarbij de mannen poedelnaakt over het podium glijden.

Op intellectueel vlak maakte No one’s land van AHA Collective indruk op me. Het werk plaatst twee werelden — een moderne en een archaïsche, of hoe je ze ook wilt noemen — zo scherp tegenover elkaar dat het beeld je bijblijft. Na afloop vroeg ik me af hoe snel en gemakkelijk een wereld kan kantelen. Een heel andere ervaring bood Drive, van Kristóf Kelemen, Tímea Török en Teresa Lucia Rosenkrantz. Tot mijn verrassing deed de voorstelling denken aan de democratische performancevormen van het Duitse collectief Rimini Protokoll. Een acteur en twee voormalige werknemers van een Duitse autofabriek in Hongarije leggen het kapitalistische systeem bloot door de productie van auto’s naast die van theater te zetten.

Wie naar Boedapest gaat, belandt al gauw in een van de vele openbare baden of sauna’s. SVUNG Research Group gebruikt dat stadsgegeven in Cold Comfort. Deze participatieve performance laat bezoekers ervaren hoe het is om je ego los te laten en elkaar onder extreme omstandigheden te ontmoeten. Een winterse sprong in het ijskoude water van de Donau wordt zo een gezamenlijke belevenis die je niet snel vergeet, en waaruit moed en kracht kunnen voortkomen.

De openbare baden van Boedapest vormen het vertrekpunt voor Cold Comfort.

Sommige producties wisten het publiek rechtstreeks te raken, waaronder het werk van László Göndör. In het sobere maar ontroerende Lunchtime with Grandma geeft hij zijn grootmoeder, die de Holocaust overleefde, de ruimte om haar verhaal te vertellen. Göndör opent en sluit de voorstelling met live cellospel, waardoor de tijd even lijkt stil te staan. We luisteren naar het gesprek tussen hem en zijn grootmoeder en kijken ondertussen via videobeelden uit het raam van haar woning. Ze blikt terug op haar leven. Eén ding betreurt ze: dat ze tijdens het naoorlogse tribunaal niet heeft kunnen pleiten voor de enige nazi-kampsoldaat die haar met respect behandelde.

Ook de solo Charlie maakte veel los. Choreograaf Adrienn Hód ontwikkelde het werk samen met Károly Tóth en stelt diens persoonlijkheid centraal, met aandacht voor zijn ervaringen in het dagelijks leven. Tóth staat als performer op het toneel met een lichaam dat niet aan de norm voldoet. Daarmee biedt hij een verfrissende en inspirerende kijk op ideeën als geduld en openheid.

De gevolgen van de zware klappen die de onafhankelijke Hongaarse kunstsector heeft gekregen, worden tastbaar in On Wingless Angels van The Symptoms, het gezelschap van Réka Szabó en Zsófia Szász. De voorstelling verbeeldt de overdracht tussen twee generaties danseressen. ‘Orbán heeft zestien jaar van mijn leven afgenomen’, zegt de 57-jarige artistiek leider. Het werk laat pijnlijk zien hoe de moderne danswereld vrijwel is weggevaagd en hoe jonge kunstenaars opnieuw moeten beginnen.

In Hongarije wordt met grote gedrevenheid kunst gemaakt. Nu Orbán is gevallen, valt er veel te verwerken en met elkaar te delen. Wat die periode precies heeft betekend voor de kunstsector, is nog niet goed te overzien. Het is daarvoor nog te vroeg: het land bevindt zich midden in een reorganisatie en allerlei procedures. Wel is duidelijk dat het beroepsonderwijs zwaar is getroffen. Slechts een klein aantal particuliere opleidingen heeft het kunnen volhouden, wat het professionele kunstonderwijs momenteel sterk versnipperd maakt.

Hoe verschillend de omstandigheden in de culturele sector per land kunnen zijn, en hoe ingewikkeld het werk van zowel kunstenaars als organisaties elders soms is, kwam aan bod tijdens het debat What Futures for Cultural Politics in Europe and Beyond? Onder anderen Anastasiia Haishenets van het Ivan Franko Theatre in Kyiv, Jakub Skrzywanek van National Stary Theatre in Kraków en Tommy Kriegsmann, die werkt voor ArKtype en het Under the Radar Festival in New York, vertelden over hun situatie. Op die plekken is een theater niet alleen een culturele instelling, maar ook een veilige haven.

Ik werd opnieuw geraakt door het besef hoe bevoorrecht we in Nederland zijn. Terwijl de wereld vol tegenstellingen zit en internationale kunstinstellingen te maken krijgen met onvermijdelijke bezuinigingen, wist dunaPart belangrijke kwesties op de agenda te zetten. Samenwerking en uitwisseling zijn noodzakelijk. De onafhankelijke performancewereld heeft een eigen geluid, maar hoe zorgen we ervoor dat die stemmen en de kunstenaars erachter zich kunnen ontwikkelen? Alleen door ervaringen te delen en elkaar te steunen, kan dat geluid opboksen tegen autocratische krachten die steeds weer op de loer liggen.