Binnenkort in de rechtbank: Datum bekend voor zaak overval Tamara Elbaz!

Op 8 juli komt een van de verdachten voor de rechter in verband met de overval op het huis van Tamara Elbaz, een bekende uit The Real Housewives of Amsterdam. Dit nieuws deelde Tamara zelf via haar Instagram op vrijdagmiddag. De verdachte zou de vriend zijn van een van de oppassers die op het moment van de overval aanwezig was in haar huis. Bekijk de video bovenaan voor meer details.

Vertrouwensbreuk

Tamara, die publiekelijk haar leven deelt op televisie, was onthutst toen ze vernam dat de oppas mogelijk betrokken was bij de overval. “Het was alsof ik een klap in mijn gezicht kreeg toen ik dat hoorde. Deze mensen waren twee jaar lang onderdeel van mijn huishouden. Ze zorgden voor mijn kind en waren onderdeel van wat ik als mijn veilige haven beschouwde”, zo uitte ze haar gevoelens.

Tijdens de bewuste overval waren er waardevolle spullen gestolen uit haar huis, met een geschatte waarde van 20.000 euro. Tamara was niet aanwezig, maar haar zoontje was wel thuis, samen met twee oppassers.

Eerdere geweldsincidenten

Deze overval lijkt niet gerelateerd te zijn aan een eerdere mishandelingszaak waarbij Tamara vorig jaar betrokken was. In die zaak werd ze op straat aangevallen en mishandeld. Er is al een man veroordeeld voor deze mishandeling, maar Tamara is nog steeds op zoek naar de opdrachtgevers achter deze aanval. Ze heeft zelfs een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar deze personen.

“De aanval was gericht, gepland en meedogenloos”, schreef Tamara op haar sociale media. Ze deelde ook hoe deze gewelddadige gebeurtenissen nog steeds een impact hebben op haar en haar zoontje, die soms angstig is en vreest voor de veiligheid van zijn moeder.

De politie heeft een verdachte in het vizier

Volgens de laatste updates van Tamara heeft de politie een verdachte op het oog die mogelijk de opdracht heeft gegeven voor het gewelddadige incident waarbij zij vorig jaar betrokken was.

