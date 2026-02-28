Connie Witteman en Ex Eugene Bereiken Geen Schikking: Rechter Beslist over Huisveiling

Connie Witteman en haar voormalige partner Eugene van Dun hebben tijdens een recente rechtszitting geen overeenstemming bereikt. De rechter zal nu moeten beslissen of het huis waar Connie’s dochter Constanza verblijft, geveild zal worden. Dit wordt gerapporteerd door het AD.

Connie en Eugene hebben al lange tijd onenigheid. Gedurende hun relatie hebben zij samen meerdere panden aangekocht en opgeknapt. Na hun breuk konden ze het echter niet eens worden over de verdeling van deze eigendommen, wat resulteerde in meerdere rechtszaken.

Vorig jaar kwam naar voren dat Connie haar ex nog bijna 200.000 euro verschuldigd is, een bedrag dat zij nog steeds niet heeft voldaan. Uit frustratie hierover heeft Eugene onlangs beslag laten leggen op het huis waar Connie’s dochter Constanza woont. Dit pand staat gepland om volgende maand geveild te worden.

Afgelopen woensdag probeerde de rechter nog een schikking tussen de partijen te bewerkstelligen, maar dat mislukte, aldus het AD. De uitspraak wordt uiterlijk op 9 maart verwacht.

Connies dochter betrokken bij een burenconflict

Ook Connies dochter Constanza is verwikkeld in een eigen conflict. Zij heeft het aan de stok met een buurman, die haar beschuldigt van ernstige geluidsoverlast en pesterijen.