Gordon ontvlucht Nederland: heftige details na traumatische overval onthuld!

In een recent interview met weekblad Weekend openbaart Gordon dat een traumatische overval de reden is voor zijn vertrek uit Nederland. Hij heeft in zijn leven diverse keren te maken gehad met overvallen en diefstallen, maar “die ene overval” heeft een enorme impact op hem gehad: “Ik kon niet meer alleen zijn”, zegt Gordon.

Het armband dat hij van zijn moeder had en waar hij erg aan gehecht was, is afgelopen november ontvreemd in Kaapstad (zie bovenstaande video). “Het was verschrikkelijk, want ik had totaal niets door. Ik was volledig nuchter. Het was ineens verdwenen en ik ontdekte het pas de volgende ochtend. Ik had dat armband na twaalf jaar teruggevonden. Het betekende zoveel voor mij en nu is het weg. Ik kan de pijn niet beschrijven… Verschrikkelijk.”

De overleden geliefde van Gordon had eerder een ketting uitgekozen die bij datzelfde armband van zijn moeder paste. “Dat was dus heel emotioneel voor mij, erg beladen. Nu het armband van mijn moeder weg is, heb ik een nieuwe gekocht.” Hij legt uit hoe diep het verlies van het armband van zijn moeder hem heeft geraakt. “Ik bedoel, ze hebben al zoveel van mij gestolen. Ik heb een overval meegemaakt waarbij ze alles meenamen. Er is ook een paar keer bij mij ingebroken en toen zijn er ook allerlei dingen gestolen, zoals horloges…”, (zie onderstaande video). Daarom draagt hij vaak nepartikelen en laat hij kleding namaken in Bangkok, vertelt hij.

3:46 Zaak overval Gordon niet voor rechter

Wantrouwen

Deze specifieke overval heeft “zó’n enorme impact” op zijn leven gehad, vervolgt hij. “Er werden dingen gezegd als: ‘Het zal wel een uit de hand gelopen Grindr-date zijn geweest.’ Je kunt je niet voorstellen wat voor impact dat heeft. Het voelt nog steeds zo. Daarom ben ik uit Nederland vertrokken”, bekent Gordon.

Zijn vriendin en realityster Tamara Elbaz dacht dat ze haar babysitters kon vertrouwen, maar zij hebben geholpen haar huis te plunderen (zie onderstaande video). Hoe wantrouwig is Gordon geworden? “Bij mij waren het criminelen. Maar je blijft voor altijd beschadigd. Gelukkig waren mijn vrienden er voor mij, zij hebben mij opgevangen en zijn maandenlang bij me blijven slapen. Ik durfde niet meer alleen te zijn. Het ergste wat ik meemaakte was tien jaar geleden, toen er een man met een bivakmuts voor mijn deur stond. Dat was al traumatisch”, onthult hij.