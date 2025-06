Alle individuen die actief zijn binnen de kinderopvangsector moeten opgenomen zijn in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Het is verplicht dat zij beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en zij worden voortdurend gescreend. Dit houdt in dat er continu wordt gecontroleerd of zij betrokken raken bij strafbare feiten die hun VOG in gevaar kunnen brengen. Dit wordt door de Rijksoverheid gerapporteerd.

Uit een recente controle is naar voren gekomen dat er een defect was in de gebruikte software. Dit heeft als gevolg dat de screening van sommige personen niet correct is uitgevoerd. Hierover is een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Screening van specifieke individuen

Door deze softwarefout is de screening van bepaalde individuen binnen de kinderopvang niet correct verlopen. Dit betekent dat bij sommigen niet juist is vastgesteld of een mogelijk strafbaar feit een gevaar zou kunnen vormen voor de veiligheid van de kinderen in de opvang. Nadat de fout werd ontdekt, zijn er direct stappen ondernomen om de screening correct en continu uit te voeren. Er is een onderzoek gestart naar de meldingen vanaf 2018 (302 gevallen) die incorrect zijn verwerkt en waarbij de betrokkenen mogelijk nog steeds actief zijn in de kinderopvang. Deze 302 meldingen omvatten 101 mogelijke misdaden en 201 mogelijk lichtere vergrijpen.

In het onderzoek zijn initieel de meldingen van misdrijven bekeken. Daarbij waren drie signalen gerelateerd aan zedendelicten. Gelukkig zijn hierbij geen directe risico’s gevonden door Justis, waardoor voor deze personen geen verdere actie nodig is geacht op basis van deze signalen.

De evaluatie van de overige misdrijven en overtredingen is grotendeels afgerond. Van de meldingen over misdrijven zijn er nog vijf in onderzoek. Er wordt hard gewerkt om deze beoordelingen zo snel mogelijk te voltooien. Bij één persoon is vastgesteld dat er risico’s zijn voor het uitoefenen van zijn of haar functie. Er is direct een melding uitgegaan om deze persoon op non-actief te stellen.

Risicobeoordeling voor functieuitoefening

Signalen worden afgegeven wanneer iemand veroordeeld is of ernstig verdacht wordt van een strafbaar feit. De continue screening baseert zich op zware of meerdere minder zware strafbare feiten. Vervolgens wordt beoordeeld of dit een risico vormt voor de uitoefening van de functie binnen de kinderopvang, vooral met betrekking tot de veiligheid van de kinderen.

Justis

De beoordeling van deze signalen wordt uitgevoerd door Justis. Zij beoordelen of de betreffende gedragingen (bij herhaling) een risico kunnen vormen voor de veiligheid van de kinderen in de opvang. Hierbij wordt rekening gehouden met de aard van de feiten, de tijd sinds het voorval en de hoeveelheid gerechtelijke gegevens.

Veiligheid in de kinderopvang

De veiligheid van kinderen in de opvang is van essentieel belang. Naast de continue screening zijn er diverse maatregelen geïmplementeerd om deze veiligheid te waarborgen.

Vierogenprincipe en verplichte melding bij vermoedens van misbruik

Het vierogenprincipe in de kinderopvang houdt in dat er altijd een tweede persoon aanwezig moet zijn die kan meekijken of luisteren. Dit principe helpt om misbruik of andere ongewenste situaties te voorkomen. Daarnaast is er een verplichting tot het melden van vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling tijdens de opvang.

Er zijn dus meerdere maatregelen in plaats om te zorgen dat de kinderopvang een veilige omgeving blijft.

Er wordt alles aan gedaan om de beoordelingen van de signalen over mogelijke misdrijven zo snel mogelijk af te ronden. Indien uit deze beoordelingen blijkt dat er nog personen actief zijn binnen de kinderopvang die een risico vormen voor de veiligheid van de kinderen, wordt de kinderopvangorganisatie hierover direct geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen, waaronder de GGD als toezichthouder.

Nieuwe VOG aanvragen

Wanneer een kinderopvangorganisatie een signaal van de GGD ontvangt, wordt de betrokken persoon verzocht een nieuwe VOG aan te vragen. In de tussentijd wordt deze persoon op non-actief gesteld. Als er geen nieuwe VOG wordt aangeleverd, kan dit leiden tot ontslag. Zonder geldige VOG is het niet toegestaan om in de kinderopvang te werken.