Sylvie Meis over haar relatiebreuk: Haar onthullende reactie!

Sylvie Meis heeft onlangs bevestigd dat haar relatie met de Duitse Patrick Gruhn ten einde is gekomen. Tijdens een interview met het Zwitserse tijdschrift Blick deelde ze mee dat ze ondanks de breuk “erg gelukkig” is.

In het begin van januari bracht Bild het nieuws naar buiten dat de 47-jarige Sylvie en Patrick uit elkaar zijn. Sylvie wil verder niet veel details geven over het einde van hun relatie. “Mijn standaardantwoord is dat ik erg gelukkig ben”, vertelde Sylvie. “Ik houd het bij deze reactie.”

Speculaties over een nieuwe vriend

Volgend op de aankondiging van het einde van haar relatie, ontstonden er speculaties dat Sylvie al een nieuwe vriend zou hebben. Hierover wil ze echter niets loslaten. Ze benadrukte ook dat ze zich nooit heeft ingeschreven op een datingsite. “Ik ben erg gelukkig, meer wil ik er niet over zeggen”, aldus Sylvie.

De speculaties worden nader toegelicht in deze video. Lees vervolgens verder hieronder…

1:14 Update over het liefdesleven van Sylvie Meis

Vanwege “negatieve ervaringen in het verleden” heeft Sylvie besloten “haar liefdesleven privé te houden en zich te richten op haar carrière en persoonlijke ontwikkeling”.

Patrick is de zoon van een Duitse miljonair en bekende horeca magnaat. Verdere details over hem zijn niet veel bekend.

Sylvie en Patrick waren sinds 2024 samen. Sylvie was eerder getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart en kunstenaar Niclas Castello.