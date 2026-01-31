Sylvie Meis over haar relatiebreuk: Haar onthullende reactie!

Sylvie Meis heeft onlangs bevestigd dat haar relatie met de Duitse Patrick Gruhn ten einde is gekomen. Tijdens een interview met het Zwitserse tijdschrift Blick deelde ze mee dat ze ondanks de breuk “erg gelukkig” is.
In het begin van januari bracht Bild het nieuws naar buiten dat de 47-jarige Sylvie en Patrick uit elkaar zijn. Sylvie wil verder niet veel details geven over het einde van hun relatie. “Mijn standaardantwoord is dat ik erg gelukkig ben”, vertelde Sylvie. “Ik houd het bij deze reactie.”
Speculaties over een nieuwe vriend
Volgend op de aankondiging van het einde van haar relatie, ontstonden er speculaties dat Sylvie al een nieuwe vriend zou hebben. Hierover wil ze echter niets loslaten. Ze benadrukte ook dat ze zich nooit heeft ingeschreven op een datingsite. “Ik ben erg gelukkig, meer wil ik er niet over zeggen”, aldus Sylvie.
De speculaties worden nader toegelicht in deze video. Lees vervolgens verder hieronder…
Update over het liefdesleven van Sylvie Meis
Vanwege “negatieve ervaringen in het verleden” heeft Sylvie besloten “haar liefdesleven privé te houden en zich te richten op haar carrière en persoonlijke ontwikkeling”.
Patrick is de zoon van een Duitse miljonair en bekende horeca magnaat. Verdere details over hem zijn niet veel bekend.
Sylvie en Patrick waren sinds 2024 samen. Sylvie was eerder getrouwd met voormalig voetballer Rafael van der Vaart en kunstenaar Niclas Castello.
Sylvie Meis weer alleen na breuk
Vergelijkbare berichten
- Estavana Polman onthult details: Chaos in liefdesleven Sylvie Meis!
- Jamie Kames Bekent: “Ik Was Verliefd op Een Ander!”
- Steven Kazàn onthult: Is het uit tussen Jamie en Vieze Jack?
- Chantal Janzen als gastartiest: Mis haar optreden bij dit unieke concert niet!
- Daphne Govers over zwangerschap na scheiding met Van Gerwen: “Een echt wondertje”
Rachid portretteert mensen die onze samenleving vormgeven. Zijn focus ligt op diversiteit, verandering en burgerparticipatie. Hij schrijft verhalen over leiders, vernieuwers en verbinders, van lokale helden tot invloedrijke denkers. Altijd met een menselijk perspectief, diepgaand onderzoek en gevoel voor maatschappelijke trends en bewegingen.