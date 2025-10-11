Bondgenoten-deelnemer hevig bekritiseerd online: Voer voor psychologen!

Ophef rond ‘De Bondgenoten’ op vrijdagavond

Afgelopen vrijdagavond zorgde een aflevering van De Bondgenoten opnieuw voor veel opschudding onder de kijkers. Vooral de acties van Demi tegenover haar vriend Geert wakkerden veel discussies aan op sociale media.

Terwijl Geert een gesprek had met een medebewoner, haastte Demi zich om hem terug naar zich toe te trekken. Ze trok hem mee naar hun gebruikelijke zitplek op de bank, wat tot grote irritatie leidde bij veel kijkers die thuis meekeken. Op het platform X werd Demi hevig bekritiseerd. Enkele van de reacties waren: “Demi zou een boeiend onderwerp zijn voor veel psychologen” en “Er mankeert duidelijk iets aan die vrouw.”

Kwetsbare reacties

Naast Demi lag ook Mercedes onder vuur. Zij barstte in tranen uit na een opmerking over haar kookkunsten, wat door veel kijkers als overdreven werd beschouwd. Op sociale media werd er flink gereageerd met opmerkingen als “Mercedes Benz zoekt alleen maar aandacht, aandacht, aandacht.” Een andere gebruiker uitte zijn frustratie over de gevoeligheid: “Al die kwetsbare mensen, daar word je toch moe van. Kan er dan geen grapje meer gemaakt worden?”

De aflevering heeft duidelijk de tongen losgemaakt en laat zien hoe reality-tv niet alleen de deelnemers, maar ook de kijkers kan beroeren.

