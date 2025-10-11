Student ontdekt griezelig, eeuwenoud hoofd op afgelegen boerderij: Het staart terug!

Een verbijsterde studente keek op toen een zorgvuldig gesneden oud hoofd uitrolde tijdens een recente opgraving en haar leek toe te lachen.

De vondst werd gedaan bij Skaill Farm op het Schotse eiland Rousay en werd op 24 juli bekendgemaakt door het Archeologisch Instituut van de Universiteit van de Hooglanden en Eilanden (UHI).

De locatie maakt deel uit van een langlopend onderzoeksproject van het instituut.

Studente Katie Joss was bezig langs een wand van een loopgraaf toen het hoofd “terugstaarde” naar haar, volgens de universiteit.

Foto’s van de opgraving tonen het hoofd met krullend haar en een lichte glimlach, onverstoord door de ontbrekende neus.

In een verklaring noemde UHI archeologie docent Sarah Jane Gibbon de ontdekking “een ontzettend spannende vondst.”

“Het uitgesneden hoofd is van rijk, rood zandsteen met gele insluitingen, waarschijnlijk afkomstig van het eiland Eday, en is hetzelfde als de gegoten fragmenten van de nabijgelegen oude parochiekerk van St. Mary,” merkte de expert op.

De exacte leeftijd en functie van het hoofd blijft een mysterie, hoewel Gibbon zei dat de aanwezigheid ervan suggereert dat er ooit een “gebouw van enige pracht” in het gebied was.

“Dit is iets wat je zou verwachten bij een kerkelijke locatie, niet op een boerderij.”

Dan Lee, een archeoloog en onderzoeker bij UHI Orkney, vertelde aan Fox News Digital dat de vondst “heel ongewoon” was.

“We kennen geen andere voorbeelden in Orkney,” zei hij. “Dit is iets wat je zou verwachten bij een kerkelijke locatie, niet op een boerderij.”

Lee gelooft dat het hoofd afkomstig is van St. Mary’s Kirk en middeleeuws van aard is.

Als dit waar is, toont het artefact aan dat de kerk waarschijnlijk “zeer fijn gebouwd was en van hoge status.”

“Je zou dit soort hoogwaardig snijwerk niet verwachten op een boerderij, en we hebben geen rood zandsteen gevonden in de hoofdmuren van de boerderijgebouwen,” zei Lee.

Het hoofd is ook zeer goed bewaard gebleven, wat suggereert dat het binnenshuis is bewaard.

“Het lijkt geen schade te hebben opgelopen, behalve de afgebroken neuspunt, maar dit kan zijn gebeurd voordat het werd afgezet in een latere puinlaag,” merkte de archeoloog op.

“Steen conserveert goed in de grond, dus het is niet verrassend dat het goed bewaard is gebleven. Je kunt de individuele beitelstreken zien waar het was uitgesneden.”

Lee voegde toe dat het hoofd een van de vele fijn gesneden artefacten van rood zandsteen bij Skaill is, zoals een kapiteel van een zuil – maar het is nog steeds de eerste in zijn soort.

“Maar we hebben nog niets gehad dat lijkt op de menselijke vorm, dus dit is uniek!” benadrukte hij.

Schotland heeft een lange geschiedenis van menselijke bewoning, en de ontdekking bij Skaill is slechts een van de vele nieuwe vondsten.

Op Sanday, een ander van de Orkney-eilanden, werd een oorlogsschip verbonden met de Amerikaanse Revolutie ontdekt op een strand door een schooljongen.

Een prehistorisch dorp werd ook onlangs ontdekt nabij Inverness, Schotland, op de locatie van een toekomstige golfbaan.