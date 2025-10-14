Kim van Bondgenoten slaat terug: felle reactie op ‘werkloosheid’ kritiek!

Kim van De Bondgenoten reageert op online kritiek

Kim, bekend van het programma De Bondgenoten, heeft recent haar stilte doorbroken over de negatieve reacties die ze op internet heeft ontvangen. Veel kijkers beschuldigden haar ervan dat ze te lui zou zijn om te werken. “Het was pijnlijk om dergelijke commentaren te lezen, vooral de suggesties dat ik lui ben en niet wil werken”, vertelde Kim aan RTL Boulevard. Ze legt uit dat deze perceptie niet overeenkomt met de werkelijkheid. “Ik heb lange tijd als mantelzorger gefunctioneerd voor mijn grootouders, en zorgde voor hen elke dag, gedurende vier en een half jaar.”

Na het overlijden van haar grootouders begon Kim mee te werken in de webshop van haar ouders. Over haar uitspraak in het programma dat ze niet ‘voor een baas’ werkt, verklaart ze: “Werken voor mijn vader en moeder voelt niet alsof ik voor een baas werk. Ik prefereer het om niet voor een baas te werken omdat ik dan mijn vrijheid behoud.”

Kim hoopt dat haar uitleg enige misverstanden over haar situatie opheldert. Ze had gehoopt met het prijzengeld van De Bondgenoten iets voor zichzelf te beginnen, maar verliet helaas het programma zonder het prijzengeld te winnen.

De connectie met Joey

In De Bondgenoten leek Kim een bijzondere band te hebben met mededeelnemer Joey. Er leek sprake van een klik tussen hen, hoewel het erop leek dat dit voornamelijk van Joey’s kant kwam. Na zijn nederlaag in de finale bleef Joey achter in de loods, terwijl Kim het programma verliet. Het afscheid tussen hen was emotioneel geladen.

