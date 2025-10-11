Mikey Martins neemt afscheid als directeur-bestuurder van het Oerol Festival. De Raad van Toezicht meldt dat hij op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen in het buitenland. De Britse Martins was anderhalf jaar werkzaam voor het festival.

In mei 2024 nam Mikey Martins het stokje over van Siart Smit als algemeen directeur van Oerol. Voor zijn tijd bij Oerol was hij actief als leider van verschillende kunstfestivals in het Verenigd Koninkrijk, Europa, Canada en Australië. De Raad van Toezicht heeft uitgesproken dat Martins gedurende zijn periode bij het festival blijk heeft gegeven van zijn kundigheid, betrokkenheid, toewijding en zijn liefde voor zowel het festival als voor Terschelling.

Martins laat in een reactie weten ‘enorm dankbaar te zijn voor de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de rijke geschiedenis van het Oerol Festival’. Hij beschrijft zijn ervaring om op het eiland te wonen als fantastisch en wil alle inwoners bedanken voor ‘hun hartelijke ontvangst, steun en samenwerking’.

Als vervanging heeft de Raad van Toezicht Jiska Bazuin en Sabine Pater aangewezen als de nieuwe leiding. Beide dames waren reeds onderdeel van het managementteam en zijn daarmee goed bekend met de organisatie.