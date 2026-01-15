Amy Rose de Bruijn spoedoperatie nodig: “Ik maakte mezelf bang”

Hoewel het aanvankelijk leek dat Amy Rose de Bruijn herstelde na een spoedopname in New York door een grote cyste, moest de televisiepersoonlijkheid onlangs opnieuw geopereerd worden. “Het waren allemaal angstaanjagende symptomen,” aldus Amy.

Via Instagram deelde Saul Colthof dat Amy’s amandelen verwijderd zouden worden. Ze had hierover reeds gesproken in haar recente vlog. “Ik word ’s nachts vaak wakker omdat ik moet drinken,” vertelde ze op YouTube.

Onrust door symptomen

Tijdens online onderzoek werd Amy niet bepaald geruster. “Ik maakte mezelf enorm bang. Er is een type keelkanker met allerlei verschrikkelijke symptomen. Ik was doodsbang dat ik het had, maar gelukkig is dat niet zo.”

Amy Rose hoopt haar aankomende operatie te kunnen vloggen. “Ik weet niet of ik zelf kan filmen, dus misschien doet Saul de voice-over,” zei ze lachend.

‘Tijd voor een gezond begin’

Amy Rose vertelde vorige week in een gezondheidsupdate dat het veel beter met haar gaat na haar ziekenhuisverblijf in New York. Ze was met haar partner Saul in de stad toen ze plotseling hevige pijn ervoer.

Maar nu voelt ze zich beter. “Ik had al maanden een opgezwollen buik en mensen zeiden vaak: ‘Je lijkt wel zwanger’. Het bleek een cyste van zeven centimeter bij mijn eierstokken te zijn.” Amy stelt gerust dat de cyste geen invloed heeft op haar vruchtbaarheid. “Alles functioneert nog prima en gezond.”

Nu de pijn weg is, is het tijd om aan haar gezondheid te werken. “Ik ga niet rigoureus diëten, dat kan ik niet. Ik hou te veel van chocolade en lekkernijen, maar ik wil gewoon een gezond nieuw jaar in.”

Depressie en bedreigingen

Afgelopen zomer onthulde de realityster dat ze na haar deelname aan Winter Vol Liefde kampte met een manische depressie, woede-uitbarstingen en doodsbedreigingen. Dit vertelde de 23-jarige vrouw aan RTL Boulevard. Sinds kort is Amy zeer open over deze moeilijke periode na de bevalling. “Soms heb ik last van mijn mentale gezondheid. Eerst wilde ik het verbergen, maar nu denk ik: het mag er zijn en je mag erover praten. Ik voel me soms extreem depressief en dan weer extreem vrolijk. Ik heb ook last van woede-uitbarstingen, en daar moet ik mee leren omgaan.”

Verder zorgt de online haat die ze ontvangt voor het herleven van traumatische herinneringen uit haar jeugd, toen ze ook gepest werd. “Het ergste vind ik de doodsbedreigingen,” zei Amy Rose. “Waarom ik überhaupt hier ben. Of ‘ga van sociale media af, ik wil je gezicht niet zien’.” Door pesterijen uit het verleden raken dit soort reacties haar diep. Door alle negatieve berichten heeft Amy besloten minder actief te zijn op sociale media, zoals ze vertelde. Begin dit jaar moest haar echtgenoot Saul ingrijpen, zoals te zien is in de onderstaande video.