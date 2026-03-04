Bondgenoten van Mercedes in Alarmfase: Grote Bezorgdheid over Toekomst

In de Bondgenoten-loods lopen de spanningen hoog op, maar ook erbuiten is de druk voelbaar. De deelnemers hebben natuurlijk ook een leven buiten de show, en hun dierbaren volgen alles nauwlettend op televisie. Echter, is het werkelijk verstandig om alles bloot te geven?

“Ik weet dat er veel speelt thuis bij mijn ouders. Ik ben er niet met mijn verjaardag en ik word 21”, deelt Mercedes tijdens een gesprek met Roxy. “Vooral na dat bezoek ben ik echt in de war: ik heb geen idee wat me te wachten staat als ik terugkom.”

Romantiek tussen Mercedes en Salar

Een flashback laat zien dat de ouders van Mercedes op bezoek kwamen. Wanneer het gesprek op Salar komt, reageert haar vader beslist: “Dat gaat niet gebeuren.”

“Dat kleffe gedoe gaat alleen maar toenemen”, geeft Mercedes toe. “Heb je nog een keer gezoend?”, vraagt haar moeder, waarop Mercedes bevestigend antwoordt. Haar vader is duidelijk niet blij met dit nieuws.

Angst om bepaalde dingen te horen

“Ik zou echt graag met mijn ouders willen praten als ik jarig ben”, vervolgt Mercedes haar gesprek met Roxy. Ze twijfelt echter of het slim is om die dag te bellen. “Ik ben bang dat ik dingen zal horen die me niet gelukkig maken, waardoor ik weer in een negatieve spiraal beland.” Ze vreest ook dat haar ouders boos zijn omdat ze haar relatie met Salar niet heeft beëindigd. “Ik trek het niet meer”, zucht ze.