Lunatics & Poets winnen BNG Dansprijs 2026: Revolutionaire Choreografie Triomfeert!

Lunatics & Poets winnen BNG Dansprijs 2026

Het choreografenduo Lunatics & Poets, bestaande uit Anna Jacobs en Hanna van der Meer, heeft gisteren de prestigieuze BNG Dansprijs 2026 in ontvangst genomen in het Korzo theater. Hun voorstelling Pack up the moon and dismantle the sun maakte een diepe indruk op de jury en dankzij deze prijs krijgen ze de mogelijkheid om hun werk verder te ontwikkelen en op tournee te gaan langs negen Nederlandse theaters in het kader van DansClick.

De jury prees de manier waarop Lunatics & Poets het persoonlijke en het universele naadloos in elkaar laat overlopen in Pack up the moon and dismantle the sun. “In een periode van grote sociale veranderingen, kiezen deze kunstenaars voor een focus op het intieme en menselijke. Hun creaties nodigen uit tot een moment van vertraging, tot reflectie en persoonlijke interpretatie, en tonen een unieke en duidelijke artistieke handtekening,” aldus het juryrapport.

Vanaf het begin boeide Pack up the moon and dismantle the sun de juryleden. “Een waslijn met witte kledingstukken breekt het podium in tweeën, terwijl een innig verstrengeld paar zich als één entiteit door de ruimte beweegt. Dit beeld schept een sfeer van kwetsbare intimiteit die eigen is aan een leven lang samen zijn. De voorstelling, die thema’s als verlies en rouw verkent, schetst een toekomst die allesbehalve vanzelfsprekend is,” zo beschrijft het juryrapport.

De jury ziet in Lunatics & Poets een eigenzinnig en gevoelig makerschap dat de komende jaren verder zal groeien. “Hun voorstellingen zijn bekoorlijk, zorgvuldig geconstrueerd en raken aan grote, universele thema’s door een subtiele inzet van dans,” luidt de beoordeling.

Anna Jacobs en Hanna van der Meer hebben beiden gestudeerd aan de Rambert School of Ballet and Contemporary Dance in Londen, en hebben daarnaast opleidingen gevolgd aan de Nationale Balletacademie en ArtEZ. Beiden hebben ook een master in Mode afgerond aan ArtEZ en Artemis, wat hun grensoverschrijdende benadering van dans sterk beïnvloedt.

De BNG Dansprijs, ondersteund door het BNG Cultuurfonds, is gericht op choreografen die een duidelijke eigen stem ontwikkelen in een sector waar financiële en speelmogelijkheden onder druk staan. Deze prijs biedt kunstenaars de kans om hun werk landelijk te presenteren en verbinding te maken met theaters, programmeurs en een nieuw publiek. Dit gebeurt in samenwerking met Korzo, het centrum voor bewegingskunsten in Den Haag en producent van DansClick.

Pack up the moon and dismantle the sun zal op tour gaan tijdens DansClick #28, samen met Unwritten van Faizah Grootens, een vaste maker bij Korzo. De voorstellingen worden verrijkt met videoportretten en na afloop is er gelegenheid voor het publiek om in gesprek te gaan met de makers en dansers.

De jury van de BNG Dansprijs bestond dit jaar uit choreograaf en voormalig winnaar Mohamed Yusuf Boss, Nitchka Wefers Bettink (Korzo), Mischa van Leeuwen (RIDCC), Janneke Schmeitz (Parkstad Limburg Theaters / schrit_tmacher) en Susanne Visser (Cultuurhuis De Klinker).

