Schaken Staat Paf: Hartstochtelijk Vaarwel tussen Thomas en Lisa in De Bondgenoten

Het avontuur van Lisa bij De Bondgenoten is ten einde gekomen. Ze stapte samen met Thomas de loods in en nu laat ze hem achter, terwijl ze zichtbaar geëmotioneerd is. Chess kijkt met open mond toe hoe Thomas en Lisa elkaar hartelijk vaarwel zeggen.

Lisa zal de ervaringen die ze in de loods heeft opgedaan meenemen naar de buitenwereld en ze hoopt dat deze ervaringen “veel meer dan een ton” waard zullen zijn. Tussen de tranen door vertelt ze hoe ze iedereen zal missen na haar vertrek. Thomas deelt haar gevoelens: “Het was een bizar avontuur, Lies”, zegt hij liefdevol. “Dit avontuur was ook voor mij heel bijzonder. Het is moeilijk om je te laten gaan… Je gaat me ontzettend missen, Lies.”

Ze omhelzen elkaar lang en stevig, hun wangen tegen elkaar, terwijl Chess vanaf de zijlijn toekijkt, duidelijk verbouwereerd. “Blijf trouw aan jezelf”, fluistert Lisa hem toe. “Dat zal ik doen”, antwoordt hij. “Ik hou van je, Thomas”, zegt ze. “Ik ook van jou, maat”, antwoordt Thomas. Chess observeert alles zonder te knipperen, maar houdt haar mond.

Chess zorgt voor vlinders bij Thomas

Na een periode vol romantische spanningen en relationele problemen lijkt het erop dat Chess in de loods bij Thomas de ware liefde heeft gevonden. Ondanks dat haar aantrekkingskracht tot bondgenoot Noah af en toe voor onzekerheid zorgde, kan Thomas niet ontkennen dat hij gevoelens heeft voor Chess. Hij voelt zich zelfs een beetje verlegen, zoals te zien is op de beelden hieronder.