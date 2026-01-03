Ontdek het enorme salaris van Samuel Welten: Zijn topjaar onthuld!

Vorig jaar was ongetwijfeld het jaar van Samuel Welten. Hij maakte furore met zijn hit Echte Liefde Is Te Koop en sindsdien is hij een vaste waarde op de grootste muziekpodia en een bekend gezicht in de muziekindustrie, wat hem aanzienlijke inkomsten opleverde.

In 2025 genereerde Samuel maar liefst 43 miljoen streams op Spotify en verzamelde hij miljoenen views op YouTube. Hij was bijna elke dag van de zomer te vinden op een podium. De inkomsten van Spotify en YouTube zijn echter relatief bescheiden; een Spotify-stream levert slechts 0,004 cent op. Met zijn Spotify-streams verdiende Samuel ongeveer 150.000 euro. De 5 miljoen streams op YouTube brachten hem slechts ongeveer 10.000 euro op.

Inkomstenbronnen

Samuel’s voornaamste inkomstenbron waren zijn optredens. “Afgelopen zomer was het bijna onmogelijk voor hem om nee te zeggen. Op een gegeven moment had hij 400 boekingen,” onthulde Paul van Riessen, voormalig hoofdredacteur van Quote. Na de zomer besloot de zanger het aantal optredens te verminderen en zijn tarieven te verhogen. Voor een halfuur optreden vraagt hij nu 10.000 euro, waarvan de helft naar hemzelf gaat.

Toekomstplannen

Het is nog onduidelijk wat Samuel met zijn verdiensten gaat doen. Er wordt gesuggereerd dat hij flink aan het sparen is voor een eigen huis, aangezien hij nog steeds thuis woont bij zijn moeder. “Ik kom vaak pas rond drie uur ’s nachts thuis van optredens en wil dan nog even douchen, maar dat moet dan wel in het donker om mijn moeder niet te wekken. Zij vraagt soms of ik stil wil zijn, en daar houd ik me aan,” vertelde hij eerder in een interview met De Telegraaf.

Samuel heeft zijn oog laten vallen op een perceel waar meerdere twee-onder-een-kapwoningen gebouwd zullen worden. “Het zou fantastisch zijn als ik daarvoor in aanmerking kom. Maar dat kan nog wel even duren,” zei hij.

Een verrassing voor moeder

Naast het sparen voor een huis, heeft hij besloten eind vorig jaar zijn moeder te verrassen met een nieuwe auto. Meer informatie hierover vind je in de onderstaande video.