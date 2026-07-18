Na een indrukwekkende periode van 55 seizoenen heeft Arthur Schmidt zijn functie als directeur van Buitenkunst neergelegd. Per 1 januari heeft Eefje Bouwkamp, die reeds 25 jaar aan de stichting is verbonden, zijn rol overgenomen. ‘De leiding verandert, maar de koers blijft ongewijzigd’, vermeldt de organisatie op hun website.

Buitenkunst biedt elk jaar vanaf het weekend van Hemelvaart tot eind augustus artistieke workshops aan op twee prachtige buitenlocaties in Randmeer en Drenthe. Gedurende 55 seizoenen stond Arthur Schmidt aan het roer van deze organisatie. ‘Het is overduidelijk dat ik al die jaren met enorm veel plezier heb gewerkt en leiding heb gegeven aan een keur aan unieke medewerkers. Samen met hen en jullie heb ik Buitenkunst vormgegeven. De toewijding, vaardigheden, inzet en moed van iedereen hebben Buitenkunst gemaakt tot een plek waar iedereen zijn of haar kwaliteiten kan ontdekken en ontwikkelen, zowel medewerkers als deelnemers. Dit alles steeds met ons hoofddoel voor ogen: het stimuleren van het kunstbewustzijn in Nederland.’

Arthur draagt ‘met veel plezier en vertrouwen’ het stokje over aan Eefje Bouwkamp. Voor haar is Buitenkunst een unieke organisatie. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoeveel steun er is vanuit zowel deelnemers als medewerkers, en hoe iedereen gedreven wordt door de inhoud, nieuwsgierigheid en betrokkenheid.’ Ze is van plan de stichting voort te zetten ‘geworteld in de visie die aan de basis lag van haar oprichting’. ‘Niet uit nostalgie, maar omdat wat we hier samen hebben opgebouwd van blijvende waarde is. Buitenkunst verbindt inhoud, mensen en processen op een wijze die je zelden tegenkomt. Ik kijk ernaar uit om dit pad samen met jullie verder te bewandelen.’