Op 81-jarige leeftijd is choreografe Krisztina de Châtel in haar Amsterdamse huis overleden, zo hebben haar familie en Stichting Imperium bekendgemaakt. De in Hongarije geboren dansvernieuwer heeft gedurende haar carrière meer dan zeventig choreografieën en drie dansfilms gecreëerd.

Geboren in Boedapest, vestigde Krisztina de Châtel zich in 1976 in Amsterdam, waar ze haar eigen dansgezelschap, Dansgroep Krisztina de Châtel, oprichtte. Hier was ze 32 jaar lang artistiek leider. Samen met Itzik Galili stond zij van 2009 tot 2013 aan het hoofd van Dansgroep Amsterdam, een vooraanstaand gezelschap voor moderne dans. Na deze periode legde ze zich toe op het creëren van opvallende voorstellingen zowel op locatie als in theaters, via haar stichting De Châtel sur Place.

Tot kort voor haar overlijden was De Châtel nog zeer actief in de danswereld. Dit voorjaar trok de herneming van haar beroemde choreografie Typhoon bij Introdans nog volle huizen. Deze danscreatie uit 1986 had na bijna veertig jaar niets aan impact verloren. Introdans meldt dat de choreografe de voorstelling enkele malen heeft bijgewoond en zeer tevreden was met het resultaat. Ze hoopte dat Typhoon zou blijven aanzetten tot nadenken en kracht zou bieden in deze roerige tijden.

De Châtel heeft gedurende haar loopbaan diverse prestigieuze prijzen ontvangen, waaronder de Sonja Gaskell Prijs, de choreografieprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, en de Prijs van de Kritiek uitgereikt door de Kring van Nederlandse Theatercritici. Ze is ook erkend met de Amsterdamprijs voor de Kunst, de Frans Banninck Cocq Penning van de stad Amsterdam, een Gouden Zwaan tijdens de Nederlandse Dansdagen, en de Prijs van Verdienste van het Dansersfonds ’79. In 2001 werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in maart 2019 werd ze lid van De Akademie van Kunsten.

Met de stichting Imperium heeft ze zich ingezet voor de ondersteuning van jonge, unieke danskunstenaars. De stichting heeft aangekondigd haar werk voort te zetten en zich in te zetten voor de blijvende zichtbaarheid van het oeuvre van De Châtel.

Aanstaande vrijdag wordt er een afscheidsbijeenkomst gehouden in het Internationaal Theater Amsterdam om 11.00 uur. De begrafenis zal daarna in besloten kring plaatsvinden.