Binnenkort opent Kinderopvang Het Tuinhuis haar deuren in Gouderak. Deze opvang biedt kinderen een unieke kans om intensief in contact te komen met de natuur. Bovendien beschikt Het Tuinhuis over een eigen dierenweide en buitenbedden waar de kinderen kunnen slapen, zo bericht het AD.

Vanaf 6 oktober kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar oud terecht bij de nieuwe kinderopvang. Op de omliggende weides grazen momenteel al 31 schapen, eigendom van een lokale boer met wie de opvang een samenwerking is aangegaan.

Spelen tussen de schapen

Kinderopvang Het Tuinhuis biedt kinderen de mogelijkheid om tussen de schapen te spelen. “We zorgen er natuurlijk voor dat alles veilig verloopt”, verklaart Gerda Verkaik, de eigenaresse van de opvang. Tevens is er een buitentoilet beschikbaar, zodat de kinderen tijdens het spelen niet terug hoeven naar het hoofdgebouw om naar het toilet te gaan.

Beschutte buitenbedden

Naast de gebruikelijke slaapplaatsen binnen, biedt Het Tuinhuis ook beschutte buitenbedden aan. Hierdoor hebben de kinderen de mogelijkheid om in de buitenlucht te slapen. Dit idee heeft Verkaik overgenomen uit Scandinavische kinderopvangcentra, waar het buitenslapen een gangbare praktijk is.

Er is plaats voor ongeveer tachtig kinderen in de opvang. In het hoofdgebouw zijn zeven groepsruimtes beschikbaar voor de kinderen. Verkaik werkt al vier jaar aan de realisatie van deze kinderopvang en heeft plannen om in de toekomst ook buitenschoolse opvang (bso) te bieden in Gouda.

Een alternatief voor Brede Scholen

Met haar kinderopvang biedt Verkaik een alternatief voor de Brede Scholen, waar kinderen vaak op dezelfde bestraatte speelpleinen spelen. “Het is zoveel interessanter om te ontdekken hoe het leven buiten is en om de verschillende seizoenen te ervaren”, aldus Verkaik. Aanvankelijk was ze bezorgd over het vinden van voldoende personeel, maar dankzij het unieke concept van de kinderopvang, melden nieuwe medewerkers zich volop aan.