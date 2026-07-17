Gedurende de Amsterdam Pride, die plaatsvindt van 8 tot 29 juli, samen met de gedeeltelijk overlappende WorldPride van 25 juli tot 8 augustus, presenteert Amsterdam een reeks theatervoorstellingen. Deze voorstellingen zetten queer verhalen in de schijnwerpers en vieren de diversiteit en trots. Hier zijn tien aanbevelingen voor een kleurrijk en hartverwarmend theaterpride seizoen, variërend van een Middeleeuwse drag queen wedstrijd tot biografisch muziektheater, compleet met paneldiscussies, vertelavonden en dansfeesten.

Pride Comedy

Op deze avonden treden LGBTQ+-comedians op in Theater Bellevue, variërend van ervaren artiesten tot nieuw talent met inspirerende optredens.

10 en 11 juli in Theater Bellevue

Lola‘s huis

Lola Tuthola Lollipop zet voor het tweede jaar op rij een meerdaags queer theaterfestival neer in De Richel, gevuld met performances, theaterstukken en paneldiscussies.

16 t/m 19 juli in Theater De Richel

Paul’s Pride Party

Singer-songwriter Paul Morris organiseert een feestelijke avond vol livemuziek, performances en spectaculaire acts met onder anderen Jenny Arean, Renée van Wegberg en drag performer Miss April.

17 en 18 juli in DeLaMar

Pride Knights

Een elf uur durend programma waarin queer cultuur, kunst, performance en nachtleven samenkomen in een extravaganza van ontmoeting, activisme en extase. Verwacht een middeleeuwse drag king wedstrijd onder leiding van Elmer.

24 juli in Club Raum

Anders ik wel

Verhalenverteller en spoken word artiest Geoffrey van der Ven speelt deze intieme monoloog over het thema ‘anders zijn’ en de schaamte die daarbij komt kijken, nu in Mozaïek, gevolgd door een queer vertelavond.

24 juli in Podium Mozaïek

Girls Won’t Be Girls

In deze voorstelling, die breekt met conventionele ideeën over vrouwelijkheid, staan persoonlijke verhalen van mensen uit de queer gemeenschap centraal.

26 juli in Het Zonnehuis

Wachten op Marsha

ITA en Raymi Sambo Maakt werken samen aan Wachten op Marsha, een nieuwe theatertekst van Vera Morina over een groep queer activisten die zich voorbereiden op een significante actie tijdens World Pride 2026.

28 t/m 31 juli in Internationaal Theater Amsterdam

Pride is a Protest

Deze eclectische avond brengt artiesten, performers en activisten uit heel Europa samen voor een programma dat doorgaat tot drie uur ’s nachts, met livemuziek, drag, literatuur, performances en dj-sets.

31 juli in Skatecafé Karin & Yvonne

Kids Pride Festival

De start van een nieuwe traditie: het Kids Pride Festival in Theater De Krakeling viert met jong publiek de liefde in al haar vormen. Meer activiteiten voor kinderen? Tijdens The Bookshop Kids Pride leest een drag queen voor aan kinderen vanaf zes jaar.

2 augustus in ITA / The Bookshop en 8 en 9 augustus in Theater de Krakeling

Frieda Belinfante

Een fusie van musical en opera in een biografische one-woman-show over celliste, queer icoon en verzetsstrijder Frieda Belinfante, die hiermee een welverdiend theatraal eerbetoon ontvangt.

6 en 7 augustus in Meervaart