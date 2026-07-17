Gedurende de Amsterdam Pride, die plaatsvindt van 8 tot 29 juli, samen met de gedeeltelijk overlappende WorldPride van 25 juli tot 8 augustus, presenteert Amsterdam een reeks theatervoorstellingen. Deze voorstellingen zetten queer verhalen in de schijnwerpers en vieren de diversiteit en trots. Hier zijn tien aanbevelingen voor een kleurrijk en hartverwarmend theaterpride seizoen, variërend van een Middeleeuwse drag queen wedstrijd tot biografisch muziektheater, compleet met paneldiscussies, vertelavonden en dansfeesten.
Pride Comedy
Op deze avonden treden LGBTQ+-comedians op in Theater Bellevue, variërend van ervaren artiesten tot nieuw talent met inspirerende optredens.
10 en 11 juli in Theater Bellevue
Lola‘s huis
Lola Tuthola Lollipop zet voor het tweede jaar op rij een meerdaags queer theaterfestival neer in De Richel, gevuld met performances, theaterstukken en paneldiscussies.
16 t/m 19 juli in Theater De Richel
Paul’s Pride Party
Singer-songwriter Paul Morris organiseert een feestelijke avond vol livemuziek, performances en spectaculaire acts met onder anderen Jenny Arean, Renée van Wegberg en drag performer Miss April.
17 en 18 juli in DeLaMar
Pride Knights
Een elf uur durend programma waarin queer cultuur, kunst, performance en nachtleven samenkomen in een extravaganza van ontmoeting, activisme en extase. Verwacht een middeleeuwse drag king wedstrijd onder leiding van Elmer.
24 juli in Club Raum
Anders ik wel
Verhalenverteller en spoken word artiest Geoffrey van der Ven speelt deze intieme monoloog over het thema ‘anders zijn’ en de schaamte die daarbij komt kijken, nu in Mozaïek, gevolgd door een queer vertelavond.
24 juli in Podium Mozaïek
Girls Won’t Be Girls
In deze voorstelling, die breekt met conventionele ideeën over vrouwelijkheid, staan persoonlijke verhalen van mensen uit de queer gemeenschap centraal.
26 juli in Het Zonnehuis
Wachten op Marsha
ITA en Raymi Sambo Maakt werken samen aan Wachten op Marsha, een nieuwe theatertekst van Vera Morina over een groep queer activisten die zich voorbereiden op een significante actie tijdens World Pride 2026.
28 t/m 31 juli in Internationaal Theater Amsterdam
Pride is a Protest
Deze eclectische avond brengt artiesten, performers en activisten uit heel Europa samen voor een programma dat doorgaat tot drie uur ’s nachts, met livemuziek, drag, literatuur, performances en dj-sets.
31 juli in Skatecafé Karin & Yvonne
Kids Pride Festival
De start van een nieuwe traditie: het Kids Pride Festival in Theater De Krakeling viert met jong publiek de liefde in al haar vormen. Meer activiteiten voor kinderen? Tijdens The Bookshop Kids Pride leest een drag queen voor aan kinderen vanaf zes jaar.
2 augustus in ITA / The Bookshop en 8 en 9 augustus in Theater de Krakeling
Frieda Belinfante
Een fusie van musical en opera in een biografische one-woman-show over celliste, queer icoon en verzetsstrijder Frieda Belinfante, die hiermee een welverdiend theatraal eerbetoon ontvangt.
6 en 7 augustus in Meervaart
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Loes Bakker is onderwijsspecialist met jarenlange ervaring in beleid en praktijk. Haar bijdragen gaan over vernieuwing, digitalisering en pedagogische kwesties in het onderwijs. Ze legt onderwijsontwikkelingen kritisch bloot, altijd met een hart voor leerlingen, leerkrachten én een toekomstgericht onderwijssysteem dat iedereen gelijke kansen biedt.