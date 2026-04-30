Nadine van Pinxteren treedt toe tot het team van Theaterfestival de Parade. Nicole van Vessum is benoemd tot de nieuwe algemeen bestuurder van Stichting Mobile Arts, de organisatie achter De Parade, waar zij Sophie Lambo opvolgt.



Nicole van Vessum heeft al meerdere jaren een sleutelrol binnen het rondreizende theaterfestival, aanvankelijk als programmeur en vanaf 2015 als directeur. In haar nieuwe rol als algemeen bestuurder van Stichting Mobile Arts blijft ze aan het roer staan van het festival. Daarnaast krijgt ze de verantwoordelijkheid over andere initiatieven van de stichting, zoals De Wereld van de Parade, De WinterParade en externe verhuuractiviteiten. Raymund van Santen, voorheen zakelijk leider, is nu benoemd tot adjunct-directeur. Sophie Lambo, de voormalige algemeen directeur en bestuurder, heeft een positie gekregen in de Raad van Toezicht.

Nadine van Pinxteren neemt de functie van programmeur over van John de Weerd bij de Parade. Sinds 2017 is zij werkzaam bij het festival, waar ze begon als marketeer en daarnaast programmeerde zij voor Zaal 3 van Het Nationale Theater. Ze is buitengewoon dankbaar voor de mogelijkheid om haar carrière voort te zetten bij ‘het mooiste theaterfestival van Nederland’. “Het is voor mij een prioriteit om jonge artiesten, die in het huidige theaterlandschap zo weinig mogelijkheden krijgen, de kans te bieden om ervaring op te doen,” zegt Nadine. “Talent ontwikkelt zich alleen wanneer men de ruimte krijgt om nieuwe dingen uit te proberen. Onze theatertenten, die veel publiek trekken, zijn hier perfect voor.”