Herman Wegter heeft gisteravond een overwinning behaald in het Schiller Theater in Utrecht, waar hij de Juryprijs won tijdens de 15e editie van het Utrechts Kleinkunst Festival. Laura Bosua en Daniëlle Meuleman namen de Publieksprijs in ontvangst, terwijl Christiaan Kuitert & De Hoop de Persoonlijkheidsprijs ontvingen.

Het festival, dat qua naam lijkt op het Amsterdams Kleinkunst Festival, kenmerkt zich door een meer ingetogen karakter. Er zijn geen extra programma’s, geen regiebegeleiding, geen grote finalezaal vol publiek en geen tournee voor de finalisten. Afgelopen zaterdag koos het Utrechtse publiek ervoor om de avond door te brengen op het terras in plaats van de eerste podiumervaringen van beginnende artiesten bij te wonen.

Van de oorspronkelijke twintig deelnemers en de halve finalisten op vrijdag, waren er vier finalisten die het tot de eindronde schopten. Zij treden op in het charmante Schiller Theater Place Royale, een klein theater vlak bij de Utrechtse Domtoren, met slechts honderd zitplaatsen.

Laura Bosua & Daniëlle Meuleman openden sterk met een act waarin een gefrustreerd en bang meisje haar teddybeer met een mes bewerkt en het pluche door de zaal gooit. Na deze act hadden de dames echter weinig nieuws te melden over het thema angst. Aan het eind van hun optreden wisten ze het publiek te betrekken bij een oefening om angst van zich af te schudden.

De geschiedenisstudenten Christiaan Kuitert & De Hoop hadden een interessant thema gekozen: het omzetten van saaie primaire bronnen naar boeiende verhalen. Ze gebruikten het gedetailleerde maar droge scheepsdagboek van Gerrit de Veer over de overwintering op Nova Zembla in 1596-97, dat later door Hendrik Tollens werd omgezet in een spannend episch gedicht. Ondanks hun enthousiasme op het podium, met name door Christiaan Kuitert die twee aangename liedjes zong, lukte het hen niet het thema verder levendig te maken. Dit leverde hen desondanks de Persoonlijkheidsprijs op.

Twee deelnemers die al verder waren in hun artistieke ontwikkeling, Herman Wegter en Jan van Houwelingen, hadden beiden iets te bespreken over hun (stief)vader. Van Houwelingen, die op zijn cv trots de titel ‘winnaar Albert Heijn kleurwedstrijd 2003’ vermeldt en nu godsdienstleraar in Gent is, had ook wel eens behoefte aan een ‘veilige aanraking’ en een knuffel van zijn stiefvader gewild.

Herman Wegter, voormalig presentator en hoofdredacteur bij de Evangelische Omroep, heeft tussen 2004 en 2022 gewerkt aan programma’s zoals Meer dan goud en Het familiediner. Hij schreef het boek Vrijgemaakt, waarin hij zijn worstelingen met de gereformeerde kerk beschrijft. Zijn voorstelling ging over zijn emotieloze vader, wiens enige uitspatting het verzamelen van BZN-platen was. In zijn gezin gold met Sinterklaas het motto: ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de hel.’ Wegter zocht in zijn leven juist naar meer durf, zoals het terugsturen van eten naar de snackbar.

Herman Wegter verraste ook met een prachtig lied over een vader die er wel altijd voor zijn kinderen is, en sloot zijn optreden af met een krachtige, liefdevolle monoloog bij het graf van zijn vader. Het contrast tussen de scherpe delen van zijn voorstelling en het waardige slot werd door de jury zeer gewaardeerd.