Tijdens het event gaf een circusdocent van Circus Rotjeknor de kinderen de kans om zelf de show te stelen in de piste. Ze konden jongleren, op een koord lopen en verschillende acrobatische toeren uitvoeren. Zelfs enkele ouders lieten zich van hun avontuurlijke kant zien. Een lid van de ouderraad uitte zijn trots over de organisatie van deze dag samen met de school.

De Burgemeester Van Bommelschool heeft het schooljaar op een feestelijke wijze afgerond met een ochtend vol activiteiten en plezier, georganiseerd door de ouderraad en Circus Rotjeknor. Leerlingen, docenten en ouders genoten van een gezellige dag. Het afscheid van de leerlingen van groep 8 was een hoogtepunt van deze week, waarna de zomervakantie officieel van start ging, zo bericht Hoeksch Nieuws.

