Farnoosh Farnia en Tobias Kokkelmans: Nieuwe Leiders van Fringe en Nederlands Theater Festival!

Nieuwe Leiding voor Stichting De Theaterdagen

Farnoosh Farnia en Tobias Kokkelmans zijn de nieuwe gezamenlijke directeuren van Stichting De Theaterdagen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het Nederlands Theater Festival (NTF) en het Amsterdam Fringe Festival. Als directeur-bestuurders hebben zij zowel een artistieke als een zakelijke verantwoordelijkheid voor beide evenementen.

Tobias Kokkelmans is sinds september 2021 werkzaam als directeur-bestuurder bij De Theaterdagen. Een maand na zijn aanstelling, in oktober 2021, werd Farnoosh Farnia de artistieke leider van het Amsterdam Fringe Festival. De recente promotie van Farnia tot mede-directeur-bestuurder en de keuze voor een gedeeld leiderschap reflecteren een beweging weg van traditionele hiërarchische structuren, vooral in organisaties die functioneren binnen een complexe maatschappelijke omgeving.

Als artistieke leider heeft Farnia zich ingezet voor een benadering waarbij gelijkheid tussen de festivals, de artiesten, de locaties en diverse publieksgroepen voorop staat, zoals vermeld in een persbericht van de organisatie. In haar nieuwe rol blijft zij het primaire contactpunt voor zaken die het Amsterdam Fringe Festival betreffen, terwijl Kokkelmans zich focust op het Nederlands Theater Festival. Samen nemen ze belangrijke beslissingen over inhoudelijke en strategische zaken.

Farnia benadrukt: ‘Als de sector ruimte wil bieden aan nieuwe stemmen, nieuwe creatievelingen en diverse publieksgroepen, moet dit ook invloed hebben op de wijze waarop we verantwoordelijkheden en middelen structureren. Een maker van Fringe moet niet alleen symbolisch, maar ook effectief een gelijkwaardige positie innemen naast een maker van het NTF, in de manier waarop we waarde toekennen en middelen verdelen.’

Het Nederlands Theater Festival en het Amsterdam Fringe Festival zullen dit jaar plaatsvinden van 3 tot en met 13 september, op meerdere locaties in Amsterdam.

