Sekstape Schandaal: Kim Kardashian Aangeklaagd!

Ray J heeft een tegeneis ingediend tegen Kim Kardashian en Kris Jenner, zo bericht het tijdschrift People. Hij beweert dat de beroemde moeder en dochter een schikking van twee jaar terug, betreffende hun beruchte sekstape uit 2007, hebben geschonden.

Kim’s voormalige partner eist een schadevergoeding van minimaal 1 miljoen dollar, inclusief rente en juridische kosten. Zijn juridisch team heeft de rechter verzocht de smaadzaak die Kim en Kris in oktober tegen hem hebben ingediend, te verwerpen. De moeder en dochter beschuldigen hem van laster door zijn publieke uitlatingen over hen. Ray J ontkent de beschuldigingen en beschrijft het als een “publiciteitsstunt” gevuld met leugens die niet om laster draaien, maar om “publiciteit, macht en vergelding.”

Volgens Ray J was in de overeenkomst van 2023 opgenomen dat er geen nieuwe publieke verwijzingen naar de video gemaakt mochten worden. Hij beweert ook dat er was afgesproken dat er in de realityserie The Kardashians niet meer over de video gesproken zou worden. Echter, in een later seizoen zijn er volgens hem toch weer verwijzingen naar de video gemaakt, waarmee de afspraak geschonden is. Ray J stelt dat de schikking een waarde van 6 miljoen dollar had.

Voorbereidingen treffen voor de rechtszaak

Mocht er een rechtszaak van komen, lijkt Kim goed voorbereid te zijn. De Amerikaanse realityster heeft onlangs haar rechtenexamen afgelegd. Ze moet nog wel verder studeren, want helaas heeft ze dit examen, de zogenaamde bar die nodig is om als advocaat in Californië te mogen werken, niet gehaald.

“Ik ben nog geen advocaat, ik speel er alleen een op tv die er heel goed uitziet”, aldus Kim, verwijzend naar haar rol in de advocatenserie All’s Fair. “Ik ben nu zes jaar bezig met deze rechtenstudie en ik blijf doorgaan totdat ik slaag. Geen omwegen, niet opgeven, gewoon blijven studeren en volharden.”

Overmoedig zijn

De 45-jarige Amerikaanse, die onderwijs volgde bij bevoegde advocaten en rechters, zegt dat tekortschieten niet hetzelfde is als falen. “Het is een drijfveer. Ik was zo dicht bij het halen van mijn examen en dat motiveert me alleen maar meer.”

Eind oktober verklaarde Kim nog vrij zeker te zijn van het behalen van het rechtenexamen. In The Graham Norton Show gaf ze aan dat ze de uitslag nog moest krijgen, maar was ervan overtuigd dat ze zichzelf binnenkort advocaat zou kunnen noemen.