Danssector in actie: Pleidooi voor samenhangend ecosysteem bij minister!

De Toekomst van de Nederlandse Danssector

Claudia Laenen en Lobke Nabuurs, co-directeuren van de Nederlandse Dansdagen, hebben vandaag een belangrijk voorstel gericht aan cultuurminister Rianne Letschert. Dit voorstel, ondertekend door een veelzijdige groep uit de dansgemeenschap, benadrukt het belang van een geïntegreerd systeem waarin dansorganisaties, creatievelingen en netwerken elkaar ondersteunen in plaats van onafhankelijk van elkaar te functioneren.

Op dit moment wordt de structuur binnen de danssector als versnipperd ervaren. Dit komt onder andere door een gebrek aan coördinatie tussen nationale en regionale beleidsvormen en financieringsbronnen. Hierdoor sluiten de diverse rollen en functies binnen de sector niet goed op elkaar aan, wat leidt tot lacunes in het systeem. Dit maakt het bijvoorbeeld voor dansmakers moeilijk om van de ene naar de andere regeling over te stappen en belemmert de samenwerking tussen verschillende instellingen.

De briefschrijvers stellen dat er een ‘fundamentele verandering’ nodig is in de wijze waarop de danswereld wordt ondersteund en georganiseerd. Zij pleiten voor langdurige investeringen en een proactieve rol van de overheid als samenwerkingspartner.

Voorstellen voor een Vernieuwd Cultuurbestel

Met het oog op het nieuwe cultuurbestel dat vanaf 2028 in werking treedt, doet de danssector de volgende specifieke aanbevelingen:

Optimaliseer de samenwerking tussen het rijk, de regio’s en gemeenten, en harmoniseer de landelijke en regionale financieringsstromen.

Zorg na 2028 binnen de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) voor behoud van meerdere instellingen, een verscheidenheid aan artistieke profielen, en een evenwichtige geografische spreiding.

Bevorder regionale ecosystemen, bijvoorbeeld via ontwikkelinstellingen in de BIS.

Integreer danseducatie structureel in het onderwijs (basis en voortgezet), versterk het beroep van dansdocent en de samenwerking met scholen.

Erken het amateurdansveld en community-based-projecten als essentiële onderdelen van de sector.

Ondersteun danscarrières in alle fasen — inclusief midcareer en hybride praktijken — met flexibele looptijden, ondersteuningsvormen en mogelijkheden voor heroriëntatie.

Creëer mogelijkheden voor ontwikkeling naast productie. Maak een duidelijk onderscheid tussen middelen voor ontwikkeling en productie in de regelingen en bied ruimte voor onderzoek, experiment en variabele toekenningsduren.

Implementeer een breder kwaliteitsbegrip. Neem in beoordelingskaders naast artistieke output ook maatschappelijke impact, publieksontwikkeling en context op.

Erken community-based dansvormen zoals hiphop, breakdance en inclusiedans als volwaardige artistieke praktijken en voorzie hen van structurele ondersteuning.

Maak internationale uitwisseling een integraal onderdeel van het ecosysteem, met doelgerichte financiering, netwerkopbouw en een plek binnen de evaluatiecriteria.

Deze voorstellen zijn bedoeld om een robuuster, coherenter en meer inclusief danslandschap in Nederland te creëren, waarbij alle betrokkenen van begin tot eind kunnen floreren.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post