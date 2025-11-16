Schokkend: Escalatie burenruzie dochter Connie Witteman vastgelegd!

Excuses Aanbieden

Constanza Breukhoven, de dochter van Connie Witteman, ligt al lange tijd overhoop met haar buren, die klagen over geluidsoverlast. Hoewel een mediator werd voorgesteld door de rechter, lijkt deze poging tot bemiddeling geen succes te hebben gehad. Toen Shownieuws besloot de situatie te onderzoeken, liep het conflict alleen maar verder op.

De buurman vertelde dat de problemen begonnen toen Constanza hun heg doorknipte en hun voorgevel bevuild werd. Daarna volgde er geluidsoverlast. “Ze begon te toeteren, luide muziek te spelen en te bonken in het huis, stuurde haar kinderen en vreemde mensen op ons af. Dat was het begin van alle problemen,” aldus buurman Frank tegen Shownieuws.

Franks moeder, die bij hem inwoont, begrijpt niet waarom Connie Witteman, de eigenaresse van het huis, niet ingrijpt om het probleem op te lossen. “Waarom help je ons niet?”, vraagt ze zich af. Frank onthult dat hij door deze aanhoudende problemen in een burn-out is geraakt. Hij beweert ook dat Constanza’s dochter eveneens deelneemt aan het treiteren en hen vaak de middelvinger geeft. Bovendien is Constanza niet bereid om met hem in gesprek te gaan.

De advocaat van Frank heeft eerder tegen Shownieuws gesproken over het ‘pesten’ door Constanza en verklaarde dat de ruzie een negatieve invloed heeft op de gezondheid van zijn cliënt.

Pathologische Leugenaar

Shownieuws benaderde Constanza voor haar kant van het verhaal. “Ik denk dat we de mediation moeten voortzetten, want ik geloof dat we er samen uit kunnen komen. Het is erg jammer hoe alles gelopen is. In ieder geval mijn excuses, het was niet mijn bedoeling,” legt ze uit aan Shownieuws.

Daarna ging ze naar de buurman om hetzelfde te zeggen. Bij het openen van de deur vroeg Frank verbaasd: “Wat kom je doen?” Constanza antwoordde: “Ik kom mijn excuses aanbieden voor hoe alles is gelopen. Ik denk dat we door moeten gaan met de mediation.”

Volgens Frank kwamen deze excuses echter veel te laat. “Dit had veel eerder moeten gebeuren. Je hebt ons gewoon in de steek gelaten. Je hebt onze moeder in de steek gelaten. Denk je dat ik je excuses nu ga accepteren? Absoluut niet,” zei hij.

Daarop reageerde Constanza: “Ik heb in ieder geval mijn goede wil getoond.” Frank was hier niet van onder de indruk: “Dat doe je alleen maar omdat je nu op televisie bent,” beweerde hij. Tijdens het gesprek mengde een andere buurvrouw zich in het gesprek. Na wat heen en weer geschreeuw besloot ze over Frank: “Je bent een pathologische leugenaar” en “je moet je huis verkopen”. Uiteindelijk sloot Frank de deur, maar daarmee was de burenruzie nog lang niet voorbij.

