Een medewerkster van een kinderopvang in Monster heeft een jong kind tweemaal in het gezicht geslagen nadat het kind haar eerst had geslagen. Ze vertelde de peuter, die nog geen twee jaar oud was, dat hij kon verwachten dat ze terugsloeg. De rechtbank heeft bepaald dat de vrouw niet meer mag werken in de kinderopvangsector. Zij had zelf ook al besloten om niet terug te keren naar dit beroepsveld, volgens een rapport van Omroep West.

In november 2024 had de peuter andere kinderen in het gezicht geslagen en vervolgens sloeg hij ook de pedagogisch medewerkster, mevrouw L., in haar gezicht. Zij reageerde door terug te slaan, wat zij beschreef als een reflexmatige handeling die slechts een lichte tik was.

Intense tranen

De rechter merkte op dat de afdruk van de hand van de vrouw zichtbaar was op de wang van de peuter. Dit weersprak haar bewering dat het slechts een lichte tik was. Na de klap van de medewerkster barstte de peuter in hevig huilen uit.

Tweede klap met een open hand

Een maand na het eerste voorval gebeurde het opnieuw. Mevrouw L. had het jongetje opgetild en op haar heup gezet toen hij haar weer sloeg. De pedagogisch medewerkster gaf de peuter opnieuw een klap met de vlakke hand in zijn gezicht.

Klachten van collega’s

Na dit tweede incident dienden collega’s van mevrouw L. een klacht in bij de leiding van de kinderopvang. Hierop werd zij eerst op non-actief gesteld en later ontslagen. De vader van de peuter heeft vervolgens aangifte gedaan van mishandeling.

Vertrouwen van ouders geschonden

De officier van justitie eiste een werkstraf van 120 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk, tegen mevrouw L. De rechter benadrukte de ernst van de zaak en verklaarde dat er geen reden is om een kind te slaan, hoe lastig zijn gedrag ook mag zijn. Dit incident heeft volgens de rechter ook het vertrouwen van de ouders in de kinderopvang geschaad.

Geen terugkeer in de kinderopvangsector

De rechter heeft een lagere werkstraf opgelegd van 80 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk, omdat mevrouw L. hulp heeft gezocht bij een psycholoog voor haar impulsbeheersing. De rechter heeft besloten dat zij niet meer mag werken in de kinderopvang. Mevrouw L. heeft zelf al besloten om de sector te verlaten en zal een opleiding tot pedicure gaan volgen.