Dudok’s Explosieve Groei: Zo Bereikte Het 17 Vestigingen!

In samenwerking met Nmbrs – De uitbreiding van Dudok Horeca Groep van een enkele lunchroom in Rotterdam tot een netwerk van zeventien locaties vereiste een stevige interne organisatie.

Wat ooit in 1991 startte als een enkele locatie in Rotterdam, is nu de Dudok Horeca Groep met 17 uitbatingen, een eigen bakkerij en patisserie, en meer dan 400 werknemers. Deze groei was echter geen toevalstreffer. Toen Dudok besloot om uit te breiden, bleek de interne organisatie de grootste uitdaging te zijn.

Complexiteit

Naarmate Dudok groter werd, nam ook de complexiteit toe. Aanvankelijk maakte het bedrijf gebruik van afzonderlijke systemen, outsourcing en manuele processen, wat voldeed zolang de bedrijfsvoering beheersbaar bleef. Maar met de groei van de onderneming kwamen de gebreken aan het licht.

‘Het wordt duidelijk dat je meer tijd spendeert aan coördinatie, controles en uitzonderingen omdat de basis niet is voorbereid op grootschaligheid’, legt De Bruin uit. Hij besefte dat verdere expansie pas mogelijk was na het stroomlijnen van de kernactiviteiten. Centraliseren was de eerste stap, daarna kwam groei.

In plaats van te vertrouwen op tijdelijke oplossingen, koos Dudok voor een uniforme structuur voor alles wat met werknemers te maken heeft, van aanwerving tot salarisadministratie en ontwikkeling. Deze aanpak leidde tot de keuze voor Nmbrs, een centraal platform voor salaris en HR.

‘Het is cruciaal processen te stroomlijnen of te automatiseren om de noodzakelijke controle te behouden’, stelt De Bruin. ‘Zo weet je precies waar je staat en waar je moet bijsturen.’

Van handwerk naar overzicht

HR-manager Mandy Both zag vooral voordelen in het verminderen van handmatig werk. ‘We hebben nu tientallen vaste workflows opgezet. Medewerkers kunnen veel zelf regelen en worden op de juiste momenten betrokken in het proces. Excel is compleet uitgefaseerd.’

Dit zorgde niet alleen voor rust, maar ook voor beter overzicht. ‘Problemen zoals verzuim of personeelstekorten worden sneller zichtbaar, waardoor er sneller op gereageerd kan worden.’

In de horeca, waar personeel schaars is en het verloop hoog, zijn snelheid en duidelijkheid essentieel. Both merkte dit vooral tijdens het wervingsproces: ‘Als je te langzaam handelt, verlies je potentieel goede werknemers.’

Door het proces efficiënt in te richten, werd het makkelijker om snel te handelen. Tegelijkertijd werd er meer aandacht besteed aan de ontwikkeling en betrokkenheid van werknemers. ‘In een sector met veel verloop is dat cruciaal. Werknemers blijven langer als ze groeimogelijkheden en begeleiding zien.’

Gecontroleerde expansie

De resultaten van deze aanpak zijn duidelijk zichtbaar. Dudok opent gestaag twee nieuwe vestigingen per jaar, en plant in 2025 vestigingen in Leiden en Den Haag Centraal. ‘Groei is geen doel op zich’, aldus De Bruin, ‘maar eerder het resultaat van een organisatie die er klaar voor is.’

‘Een solide basis is voor ons cruciaal’, concludeert hij. ‘We zijn begonnen met één locatie in Rotterdam. Nu zijn het er zeventien. Deze groei was alleen mogelijk omdat we eerst onze processen en personeel goed hebben georganiseerd.’