Selfie-gekke moeders: Kinderen eerder geneigd tot plastische chirurgie, onthult studie

Volgens recent onderzoek hebben moeders die graag selfies maken kinderen die als tieners vaker overwegen om plastische chirurgie te ondergaan vanwege “gezichtsonvrede”.

Chinese onderzoekers bestudeerden 541 moeder-kind duo’s en ontdekten dat moeders die zich bezighouden met “zelfgerelateerd gedrag” kinderen hebben die zelf ook graag foto’s van zichzelf maken, zich continu met hun lichaam bezighouden, en niet tevreden zijn met hun eigen zelfbeeld.

Jongens en meisjes met een gemiddelde leeftijd van 16 jaar die deze eigenschappen vertoonden, overwogen plastische chirurgie om hun uiterlijk te veranderen, aldus de studie gepubliceerd in het Journal of Health Psychology.







Als iemand plastische chirurgie overweegt, is de kans groter dat die persoon daadwerkelijk een procedure ondergaat, volgens de studie, die niet rapporteerde hoeveel tieners daadwerkelijk onder het mes gaan.

Onderzoekers zeiden dat er geen directe oorzaak was tussen selfie-liefhebbende moeders en tieners die cosmetische chirurgie overwegen, maar suggereerden dat het gedrag van de moeder indirect invloed heeft op hun nakomelingen.

Moeders hebben een grote invloed op het lichaamsbeeld van hun kinderen en zijn de eerste rolmodellen voor zelfperceptie, volgens een andere studie gepubliceerd door Brigham Young University.

In juni kreeg de New Jerseyse momfluencer Noel LaPalomento, 28, kritiek omdat ze haar 7-jarige dochter Giada meenam naar een zonnestudio, waarmee ze bizarre schoonheidsnormen bijbracht.

Reality-tv en zakenvrouw Kim Kardashian kreeg felle kritiek nadat haar 12-jarige dochter North West verscheen in een TikTok met een neusring, nep-tatoeages en zwarte grills over haar tanden.







Tieners met moeders die zich bezighouden met selfie-gerelateerd gedrag vertonen vaker verschillende narcistische gedragingen die sommigen doen overwegen om plastische chirurgie te ondergaan.

De obsessie met selfies wordt geassocieerd met narcisme en kan leiden tot andere disfunctionele persoonlijkheidskenmerken, volgens een andere studie van de Universiteit van Palermo.

Die studie toonde aan dat dochters die hun moeders als minder zorgzaam, overbeschermend en minder emotioneel nabij waarnamen, vaker worstelden met lichaamsonvrede.