Vanaf november 2026 zal Corinne van Lelieveld samen met Jolmer Versteeg, de artistiek directeur, de nieuwe leiding van De Jonge Honden vormen. Geboren in 1972, heeft Van Lelieveld uitgebreide ervaring als zakelijk leider binnen de culturele sector. Voordat ze bij De Jonge Honden kwam, was ze directeur bij Cultuurhuis Casa Cadanza in Lansingerland en daarvoor stond ze aan het roer van Theater Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Ook heeft ze gewerkt voor diverse theatergezelschappen zoals Hotel Modern en WArd/waRD. Van Lelieveld is afgestudeerd in Kunst- en Cultuurwetenschappen.

Het gezelschap neemt met een gevoel van weemoed afscheid van de huidige directeur, Brigitte De Goeij. ‘Met haar passie, creativiteit en vastberadenheid heeft zij de afgelopen zeven jaar vleugels gegeven aan De Jonge Honden, de zichtbaarheid van het gezelschap vergroot zowel regionaal als nationaal, en een solide financiële basis gelegd voor de toekomst.’