Ilonka van den Bercken: Nieuwe Directeur bij MATZER Theaterproducties!

Ilonka van den Bercken treedt toe als directeur-bestuurder bij MATZER Theaterproducties

Per 1 april neemt Ilonka van den Bercken de rol van directeur-bestuurder bij MATZER Theaterproducties op zich. Zij neemt het stokje over van Agnes Bolwiender, die na jaren van toewijding met pensioen gaat.

Ilonka van den Bercken, die een rijke ervaring uit de muzieksector meebrengt, past volgens het gezelschap perfect bij de artistieke visie en de zakelijke voortvarendheid die MATZER karakteriseren. Voorheen was Van den Bercken als zakelijk leider actief bij het Stiftfestival, een internationaal kamermuziekfestival dat jaarlijks negen dagen duurt. Bovendien was zij van 2023 tot 2025 in dezelfde functie werkzaam bij Orkest De Ereprijs.

Binnen MATZER zal Van den Bercken nauw samenwerken met artistiek leider Martine Manten, die uitkijkt naar haar komst. Manten beschrijft Ilonka als een gepassioneerde en creatieve denker. ‘Met haar kennis van strategie, fondsenwerving en het ontwikkelen van organisaties, zal zij de zakelijke pijlers versterken waarop wij onze artistieke missie en toekomstplannen bouwen’, aldus Manten.

Vertrek van Agnes Bolwiender

Agnes Bolwiender, die sinds 2020 aan MATZER verbonden was, eerst als zakelijk leider en vanaf januari 2025 als directeur-bestuurder, heeft een significante rol gespeeld binnen het gezelschap. Zij volgde de oprichter van MATZER, Madeleine Matzer, op en stuurde de organisatie door een belangrijke periode van verandering, waarmee ze een solide basis voor de toekomst legde.

Ilonka van den Bercken begint haar nieuwe positie met een combinatie van grote nieuwsgierigheid en de frisse energie die een nieuw avontuur met zich meebrengt. Ze gelooft sterk in de kracht van theater om als spiegel te dienen, schoonheid te onthullen en uitdrukking te geven aan onze hedendaagse bezigheden. ‘Juist in deze tijden is dat van onschatbare waarde’, voegt Van den Bercken eraan toe.

Beoordeel dit post