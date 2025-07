Siau-Ping Dorenbos: Nieuwe Zakelijk Leider bij WArd/waRD

Siau-Ping Dorenbos treedt toe als nieuwe zakelijk leider van WArd/waRD

Met ingang van 1 juni heeft Siau-Ping Dorenbos de rol van zakelijk leider op zich genomen bij WArd/waRD, het dansgezelschap geleid door choreografe Ann Van den Broek. Dit gebeurt op een bijzonder moment, aangezien het gezelschap dit jaar haar 25-jarig bestaan viert. Dorenbos neemt het stokje over van Arjan van Meeuwen, die na zeven jaar zijn functie neerlegt bij het gezelschap dat nu in Tilburg is gevestigd.

Dorenbos, die in Utrecht resideert, heeft een rijke achtergrond in de culturele sector. Zij heeft onder andere gewerkt als beleidsmedewerker bij de VSCD, was zakelijk leider bij de Roze Filmdagen en het Podcastnetwerk, en vervulde de rol van strategisch adviseur bij Het Nieuwe Instituut.

Ontwikkelingen en uitdagingen bij WArd/waRD

WArd/waRD, opgericht in 2000 in Antwerpen, werd opgezet om het choreografische werk van Ann Van den Broek te ondersteunen. Het gezelschap genoot zoveel succes in Nederland dat in 2014 besloten werd om ook in Rotterdam een basis te vestigen. Vorig jaar werd deze locatie verplaatst naar Tilburg, waar Dorenbos de taak heeft om nieuwe verbindingen te leggen met zowel het publiek als binnen het culturele veld.

Dorenbos heeft uitgesproken ambities voor WArd/waRD. ‘Mijn doel is om van WArd/waRD een katalysator te maken; een bron van inspiratie voor jonge kunstenaars, een collaboratieve partner voor gelijkgestemde organisaties en een cultureel hoogtepunt voor ons publiek’, vermeldde zij in een persverklaring.

Recent werk en toekomstige plannen

De nieuwste voorstelling van Van den Broek, echo_re_echo, zal volgende week te zien zijn in Amsterdam tijdens het Julidans 2025 festival. Dit markeert een opwindende periode voor zowel de choreografe als het dansgezelschap onder de nieuwe zakelijke leiding van Dorenbos.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post