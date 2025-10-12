Amsterdamse Toneelschoolprijzen: Daan Buringa, Billy Morgan & Nilah Dönszelmann Vallen in de Prijzen!

Daan Buringa wint Top Naeff Prijs 2025

Daan Buringa heeft de prestigieuze Top Naeff Prijs 2025 in ontvangst mogen nemen. Deze prijs, die jonge afgestudeerden in de schijnwerpers zet, werd vandaag overhandigd in de Academie voor Theater en Dans te Amsterdam. Tijdens dezelfde ceremonie mochten Billy Morgan (SNDO Choreografie) en Nilah Dönszelmann (Docent Dans) respectievelijk de André Veltkamp Beurs en de Henny Kamerman Dansersprijs in ontvangst nemen. Elk van de laureaten ontving een bedrag van 1000 euro om naar eigen inzicht te besteden.

De Top Naeff Prijs, genoemd naar de bekende toneelrecensente Top Naeff, staat bekend als de oudste prijs voor theaterstudenten in Nederland. Deze wordt uitgereikt aan talentvolle studenten van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie (ATKA) of de Mime Opleiding, ter stimulering van hun verdere carrière. De jury prees Daan Buringa voor zijn rol in de bevordering van een inclusieve opleidings- en werkpraktijk. Volgens hen toont Daan met zijn artistieke werk ‘hoe ware verandering in de sector mogelijk is als men zich niet blindstaart op bestaande regels en protocollen. Hij gebruikt zijn talent om ons te ontroeren en te inspireren met inzicht, schoonheid en verwondering.’

André Veltkamp Beurs toegekend aan Billy Morgan

De André Veltkamp Beurs, vernoemd naar de voormalige directeur van de school, wordt toegekend aan een afstudeerproductie die zich onderscheidt door maatschappelijke betrokkenheid en potentie heeft voor een leven na de academie. The Hunt, de winnende voorstelling van Billy Morgan, uitgevoerd met Tim Brügger, werd door de jury beschreven als ‘een dansduet dat uitblinkt in zijn zachtaardigheid en op een subtiele, bijna feestelijke wijze, zware historische thema’s aansnijdt in een tijd van maatschappelijke verharding.’

Nilah Dönszelmann ontvangt Henny Kamerman Dansersprijs

De jury loofde Nilah Dönszelmann als de meest innovatieve dansmaker van het afgelopen studiejaar. Ze presenteerde een project waarin ze de vrouwenfiguren uit het werk van Picasso een eigen stem geeft, los van het mannelijke perspectief dat hen vaak typeert. ‘Nilah is zich zeer bewust van het belang van toegankelijkheid binnen haar creaties en streeft ernaar haar publiek te verbreden en inclusiviteit te garanderen in haar benadering,’ aldus het juryrapport.

De Henny Kamerman Dansersprijs is vernoemd naar Henny Kamerman, die vanaf de late jaren ’80 tot 2002 leiding gaf aan de opleiding Jazztheater- en Showmusicaldans (later UC/JMD) en deze heeft gevormd.

