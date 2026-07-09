Arjen Levison benoemd: Nieuwe zakelijk directeur bij WUNDERBAUM!

Arjen Levison treedt aan als nieuwe zakelijk directeur bij WUNDERBAUM

Arjen Levison is aangesteld als de nieuwe zakelijk directeur van het theatercollectief WUNDERBAUM. Hij neemt de rol over van Juul Spoor, die sinds december als interim-leider fungeerde na het vertrek van voormalig zakelijk directeur Jeldau Kwikkel.

De keuze voor Levison is gebaseerd op zijn uitgebreide ervaring binnen complexe culturele instellingen en zijn vermogen om met een kritische en strategische blik naar bedrijfsprocessen te kijken. Dit sluit goed aan bij de toekomstplannen van WUNDERBAUM. Eerder vervulde Levison de rol van zakelijk directeur bij Prospektor in Amsterdam en was hij hoofd financiën en bedrijfsvoering bij Theater Utrecht. Verder heeft hij als zelfstandig consultant gewerkt voor diverse culturele organisaties zoals Schweigman&, DOX en Het Filiaal.

In het jaar 2024 kwam WUNDERBAUM voor een grote uitdaging te staan toen het de structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten verloor. Volgens Levison blijft dit een belangrijke uitdaging voor het theatergezelschap. Desondanks is er nog steeds ondersteuning vanuit Theater Rotterdam, de gemeente Rotterdam, en diverse binnen- en buitenlandse collega’s, donateurs en privéfondsen. Deze steun maakt het mogelijk om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden. Levison is enthousiast om samen met het team een nieuwe toekomst voor WUNDERBAUM vorm te geven. Hij benadrukt dat de toekomstvisie van het collectief niet alleen financiële aspecten omvat, maar ook de culturele en creatieve identiteit van het gezelschap.

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