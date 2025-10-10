Ontmoet Rob van Steen: De Nieuwe Algemeen Directeur van Scapino Ballet!

Rob van Steen treedt aan als algemeen directeur bij Scapino Ballet Rotterdam

Met ingang van eind 2024 zal Rob van Steen de rol van algemeen directeur bij Scapino Ballet Rotterdam op zich nemen. Hij komt in een team te werken met Nanine Linning, die sinds kort de artistieke leiding heeft. Van Steen heeft een rijke achtergrond in de cultuursector, waaronder een directeurspositie bij Theaters Tilburg en een rol als toezichthouder bij de Nederlandse Dansdagen.

Op 58-jarige leeftijd neemt Rob van Steen de fakkel over van Silvia van der Heiden, die het afgelopen jaar als interim-directeur fungeerde. Met zijn uitgebreide ervaring in bedrijfsbeheer en een diepgaande betrokkenheid bij de danswereld, brengt hij volgens het gezelschap essentiële kwaliteiten mee naar zijn nieuwe positie bij het Scapino Ballet.

Van Steen heeft een achtergrond in bedrijfskunde en was oorspronkelijk actief als organisatieadviseur. Zijn carrière in de cultuursector begon hij bij Theaters Tilburg, waar hij verantwoordelijk was voor de programmering van vooraanstaande dansvoorstellingen, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. Hij speelde een cruciale rol in projecten zoals Tilburg Dansstad en Makershuis Tilburg. Ook was hij voorzitter van een netwerk van internationaal opererende theaters, voorzitter van de VSCD-dansjury en toezichthouder bij de Nederlandse Dansdagen.

Zijn uitgebreide ervaring en duidelijke visie hebben de Raad van Toezicht overtuigd van zijn capaciteit om, in samenwerking met Nanine Linning, Scapino Ballet Rotterdam verder uit te bouwen tot een gezelschap dat artistiek vernieuwend en maatschappelijk van betekenis is. Voorzitter Erik Geerling ziet in hem een persoon die het gezelschap zal leiden naar nieuwe hoogten in een wereld die constant verandert.

Van Steen heeft een diepe liefde voor dans, die hij ziet als een medium dat mensen diepgaand kan raken en hun perspectieven kan verbreden. In zijn nieuwe functie ambieert hij om schoonheid, verbeelding en hoop te bieden, vooral in tijden die als moeilijk en somber kunnen worden ervaren.

