Vanaf 1 september neemt Maurice Dujardin de rol van zakelijk directeur op zich bij het Rotterdamse dansgezelschap Conny Janssen Danst. Hij volgt George Knops op, die de rol van ad-interim directeur vervulde sinds 1 mei na het vertrek van Jeroen van Breugel.

Artiestiek directeur Conny Janssen ziet in Dujardin de ideale kandidaat vanwege ‘zijn deskundigheid, zijn verbindende manier van leidinggeven en zijn toewijding aan innovatie binnen de kunstwereld’. Dujardin heeft een uitgebreide ervaring in de podiumkunsten. Zijn carrière begon als dramaturg en onderzoeker, waarna hij geruime tijd werkte als zakelijk leider bij gezelschappen zoals Rogie & Company en Theater Artemis, alsook als directeur van theater De Nieuwe Vorst en als Hoofd Artistiek Bureau bij Theater Rotterdam. Recentelijk heeft hij zijn expertise toegepast als interim-directeur bij Veem House for Performance, Theater Utrecht en Theater Bellevue, en heeft hij leidinggevenden en creatieve makers geadviseerd.

Dujardin, woonachtig in Rotterdam, geeft aan dat hij ‘vol overtuiging’ kiest voor een toekomst bij het dansgezelschap. Hij vertelt: ‘Ik volg Conny Janssen Danst al een lange tijd en ben zeer onder de indruk van het werk. Ik heb grote bewondering voor de positie die het gezelschap in de danswereld inneemt: al jarenlang een stabiele factor, toonaangevend en geliefd. Het is een voorrecht om verder te bouwen op de gelegde fundamenten en deze verder te ontwikkelen. Samen met de makers, dansers, medewerkers en partners wil ik de basis versterken en verder bouwen aan het gezelschap en HUIS Conny Janssen Danst, op een plek die bol staat van potentie.’