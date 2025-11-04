Op woensdag 29 oktober vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. We hebben de verkiezingsprogramma’s van de grootste partijen doorgespit op hun visie en plannen voor kunst en cultuur. Welke partijen zijn van plan meer geld te investeren in de sector en wie zien liever bezuinigingen? Hoe zit het met de ondersteuning van creatievelingen in hun bestaan?

Belang van Kunst en Cultuur

Bijna alle partijen benadrukken het belang van kunst voor de samenleving. De VVD ziet kunst als een bijdrage aan onze identiteit, terwijl de ChristenUnie het heeft over verrijking van het leven en de maatschappij. De SP spreekt over verbinding, verdieping en verbeelding, en D66 over de ruimte die kunst biedt voor gevoel, denken, ontdekken en jezelf zijn. Het CDA stelt dat kunst helpt om creatief, weerbaar en veerkrachtig te zijn in een onzekere wereld. Voor de Partij voor de Dieren speelt kunst een rol in tegenmacht en kritische reflectie, en de SGP ziet het als een tegenwicht voor de dominante financieel-economische kijk. JA21 beschrijft kunst als ‘het zout in de pap’, iets dat aanzet tot denken zonder dat je het ermee eens hoeft te zijn. GroenLinks-PvdA en de SP zien kunst en cultuur als fundament van onze beschaving, terwijl Forum voor Democratie dit relateert aan onze nationale identiteit.

Partijen zoals D66 en de Partij voor de Dieren willen de creatieve sector actief betrekken bij maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, woningnood en het dekoloniseren van de maatschappij.

De PVV spreekt in haar programma niet expliciet over kunst, maar focust op geschiedenis, cultuur, identiteit en tradities. JA21 en de SGP besteden relatief weinig woorden aan kunst en cultuur in hun programma, in tegenstelling tot GroenLinks-PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren die uitgebreide plannen presenteren.

Toegankelijkheid

Partijen zoals BBB, GroenLinks-PvdA, D66, de NSC, Partij voor de Dieren, SP en Volt zetten zich in voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van kunst en cultuur. Ze benadrukken dat kunst, kennis en beweging geen luxe mogen zijn en voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Verschillende partijen pleiten voor het behoud van het lage btw-tarief van 9% om kunst toegankelijk te houden, en enkele willen zelfs dat bepaalde culturele instellingen gratis toegankelijk worden.

Regionale spreiding

Net als bij voorgaande verkiezingen is er veel aandacht voor de spreiding van cultuurgelden over het land. Partijen zoals BBB, CDA, SP, CU, D66, GroenLinks-PvdA, NSC, Volt en VVD willen cultuur toegankelijker maken door het land heen. Bijvoorbeeld, de BBB wil dat minstens 50% van het cultuurbudget naar initiatieven buiten de grote steden gaat.

Partijen beloven betere ondersteuning voor volkscultuur, met aandacht voor lokale festivals, verenigingen en tradities. Ook streektalen krijgen aandacht van partijen zoals het CDA, VVD en Volt, die trots zijn op en de promotie van streektalen zoals het Nedersaksisch en Limburgs willen stimuleren.

Diversiteit en Inclusie

Verscheidene partijen, waaronder GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren, spreken zich uit voor meer diversiteit en inclusie in de culturele sector. Ze willen actief beleid voeren om diversiteit binnen culturele instellingen te bevorderen en toegankelijkheid voor mensen met een beperking te vergroten. Andere partijen, zoals Forum voor Democratie en de PVV, zijn kritisch over diversiteitsbeleid en benadrukken kwaliteit boven diversiteit.

Hervorming van het stelsel

Een aantal partijen pleit voor een herziening van de basisinfrastructuur om regeldruk te verminderen en de financiering van de sector te stabiliseren. Voorstellen omvatten langere subsidiecycli en minder bureaucratische rompslomp bij subsidieaanvragen.

Eerlijke beloning

D66, GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Volt zetten zich in voor de bestaanszekerheid van kunstenaars, met voorstellen voor betere beloningen en bescherming van auteursrechten.

Investeren of bezuinigen?

Terwijl sommige partijen pleiten voor meer investeringen in de culturele sector, zien andere juist ruimte voor bezuinigingen, vooral door het stimuleren van particulier en commercieel initiatief en het verminderen van afhankelijkheid van subsidies.

Meer informatie? Kunsten’92 biedt op haar website een overzicht van de verkiezingsprogramma’s met betrekking tot kunst en cultuur, inclusief analyses en samenvattingen.