In de documentaire The Storm Within deelt Eline Arbo haar ervaringen als toonaangevende theaterregisseur. Deze film, onder regie van Marjoleine Boonstra, wordt op donderdag 28 augustus uitgezonden op NPO 2. Voorafgaand aan de uitzending, op dinsdag 26 augustus, is er een speciale vertoning in het Internationaal Theater Amsterdam, waar na afloop een gesprek plaatsvindt tussen Arbo en Boonstra.

Tijdens de opnames van de film Haugtussa, een productie van het Noorse gezelschap Nationaltheatret die in de zomer van 2024 in première ging op de Ruhrtriennale, volgde Boonstra Arbo. In de documentaire keert Arbo ook terug naar haar geboorteplaats Tromsø in Noord-Noorwegen, waar ze reflecteert op haar jeugd. ‘Ik was altijd zo onbevangen en vrolijk, daar denk ik met veel plezier aan terug’, vertelt ze.

Arbo heeft een bewogen periode achter de rug. Twee jaar geleden nam zij de artistieke leiding van ITA over van Ivo van Hove. Binnen het eerste jaar van haar leiderschap kwamen er twee rapporten naar buiten die spraken van een langdurig onveilige werkomgeving en grensoverschrijdend gedrag. Ondanks de uitdagingen die de veranderingen met zich meebrachten, werd haar werk breed erkend en gewaardeerd. Zo won Arbo onlangs een Olivier Award en werd haar werk twee keer uitgekozen door de Nederlandse Toneeljury.

The Storm Within maakt deel uit van Ammodo Docs, een serie documentaires die aandacht besteedt aan vernieuwende denkers en kunstenaars. Deze reeks wordt geproduceerd door vooraanstaande filmmakers. Marjoleine Boonstra, een Nederlandse regisseur wiens films internationaal worden vertoond, maakte vorig jaar in dezelfde serie een portret van de onlangs overleden theaterregisseur Pierre Audi, getiteld Three Acts.