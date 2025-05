Raad voor Cultuur: Advies voor achtjarige subsidieperiode, eist betere overheidsafstemming!

Advies van de Raad voor Cultuur: Subsidieperiode verlengen naar acht jaar

In een recente brief aan minister Eppo Bruins van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), heeft de Raad voor Cultuur opnieuw gepleit voor een structurele wijziging van de huidige vierjarige subsidieperiode voor culturele instellingen en fondsen naar een periode van acht jaar. Deze aanbeveling is onderdeel van de input voor de minister zijn toekomstige uitgangspuntenbrief over cultuursubsidies die vanaf 2029 van kracht zullen zijn. De Raad benadrukte daarbij het belang van een betere samenwerking tussen verschillende overheidsniveaus.

Een verlengde subsidieperiode van acht jaar zou volgens de Raad een sterke verbetering betekenen voor de stabiliteit van culturele instellingen binnen het culturele landschap. ‘Langere financieringsperiodes bieden meer mogelijkheden voor artistieke innovatie en bevorderen samenwerking en diepgang. Dit zou ook de administratieve lasten verminderen en de positie van instellingen als samenwerkingspartner voor medefinanciering en nieuwe projecten versterken,’ aldus de Raad.

De Raad benadrukt dat voor een effectieve implementatie van deze verandering nauwere afspraken tussen de nationale overheid, provincies en gemeenten essentieel zijn. Deze afspraken moeten leiden tot een gezamenlijke visie op lange termijn voor het cultuurbeleid. De Raad stelt voor om deze visie vast te leggen in de Wet op het specifiek cultuurbeleid, inclusief de vier doelstellingen die eerder werden geformuleerd in het advies ‘Toegang tot Cultuur’. Deze doelstellingen omvatten toegang voor het publiek, ondersteuning van creatievelingen, diversiteit van het aanbod en de maatschappelijke rol van cultuur.

Volgens de Raad kunnen de voorgestelde aanpassingen worden doorgevoerd zonder extra budgettaire middelen en zouden zij brede steun genieten binnen de sector. Desondanks blijft de Raad van mening dat verdere investeringen noodzakelijk zijn om een toekomstbestendig, divers en toegankelijk cultureel stelsel te waarborgen.

Als wettelijk adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media, heeft de Raad voor Cultuur deze aanbevelingen opgesteld na uitgebreid overleg met partijen zoals het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Kunsten ’92 en de Podiumkunstencoalitie. De uitgangspuntenbrief van minister Bruins wordt later dit voorjaar verwacht.

