Het leven van een kat werd op bijna wonderbaarlijke wijze gered door een noodtransfusie — afkomstig van de hond van de dierenarts zelf.

De twee jaar oude poes Rolo raakte in levensgevaar nadat ze door een vlooienplaag een ernstige bloedarmoede kreeg.

Het huisdier van het gezin weigerde te eten en te drinken en was zo zwak geworden dat ze niet meer kon bewegen toen ze met spoed werd binnengebracht bij de dierenkliniek Vets Now in Sutton, zuid-Londen.

Rolo had acuut een transfusie nodig. Omdat er op dat moment geen kattenbloed beschikbaar was, besloot de dienstdoende spoedarts Paige Walker tot een onconventionele maar erkende noodmaatregel over te gaan.

Ze gebruikte bloed van haar eigen vier jaar oude cocker spaniel Gin, die daarmee Rolo’s levensreddende donor werd.

Paige vertelde: “Op dat moment was er simpelweg geen kattenbloed voorhanden en het is vaak heel lastig om dat snel te regelen. Gelukkig had ik Gin toevallig bij me omdat het zondagmiddag was.”

“Het klinkt misschien verrassend dat je van een hond bloed naar een kat zou kunnen geven,” vervolgde ze. “Toch is dit in extreme noodsituaties een bekende, eenmalig toegepaste optie. Je moet wel beseffen dat het niet gegarandeerd succes oplevert en dat er risico’s aan kleven voor de patiënt.”

Onderzoeken toonden volgens Paige aan dat Rolo’s aantal rode bloedcellen bij binnenkomst gedaald was tot slechts zeven procent, terwijl een gezond niveau rond de dertig procent ligt.

Van Gin werd ongeveer 60 milliliter bloed afgenomen, dat vervolgens werd toegediend aan Rolo. Daarna bleef het team haar de hele nacht nauwlettend in de gaten houden.

De behandeling sloeg aan: de hoeveelheid rode bloedcellen van Rolo steeg geleidelijk weer.

“Rolo was er heel slecht aan toe,” zei Paige. “Ze was ingestort en haar tandvlees was erg bleek, wat een veelvoorkomend teken van bloedarmoede is.”

“We deden tests en haar rodebloedcelpercentage was teruggelopen tot zeven procent — een van de laagste waarden die ik bij een volwassen kat heb gezien,” voegde ze toe. “We moesten snel handelen; de enige reële mogelijkheid om Rolo te houden was een noodtransfusie.”

De volgende ochtend bleek Rolo sterk genoeg om teruggebracht te worden naar haar gewone dierenartspraktijk en later kon ze naar huis in het nabijgelegen dorp Carshalton.

Daar werd ze herenigd met eigenaresse Louise Wood, die opgelucht was haar huisdier weer te zien.

“Ik dacht echt dat we Rolo gingen verliezen; in de kliniek voelde het alsof we afscheid aan het nemen waren,” vertelde Louise.

“Paige nam de tijd om uit te leggen dat er een kans was haar te redden als we de transfusie zouden proberen, en dat stelde me gerust,” zei ze.

“Ik had totaal niet gedacht dat je het bloed van een hond aan een kat zou kunnen geven — dat was iets waar ik nooit bij stilgestaan had. Het laat zien hoeveel expertise er is bij spoeddierenartsen.”

Het verhaal heeft volgens Louise nog een ironische noot: Rolo is vernoemd naar Roly, een van de honden uit Disney’s 101 Dalmatians.

“Het is toch bijzonder: Rolo heet als een hond en is gered door een hond,” zei ze lachend.

Louise gaf aan dat ze Rolo regelmatig tegen vlooien behandelde, maar dat ze later ontdekte dat de vrij verkrijgbare middelen die ze gebruikte niet krachtig genoeg waren om de plaag te bestrijden.

Sam King, hoofdarts bij Vets Now, lichtte toe: “Louise dacht duidelijk dat ze deed wat mogelijk was met de beschikbare middelen, maar dat bleek onvoldoende.”

“Dit komt vaak voor en eigenaars moeten zich hier bewust van zijn,” vervolgde hij. “Vlooien kunnen resistentie ontwikkelen tegen behandelingen, waardoor veel vrij verkrijgbare producten na verloop van tijd ineffectief worden, zelfs als je de instructies precies volgt. De beste resultaten bereik je vaak met moderne, alleen-op-recept verkrijgbare middelen.”

Louise bedankte het team uitbundig: “Ik ben Paige, Sam en hun team ontzettend dankbaar voor alles wat ze voor Rolo hebben gedaan en dat ze er waren toen Rolo het nodig had.”

“Zonder hun hulp zouden we Rolo nu niet meer bij ons hebben, en dat is iets waar je liever niet aan denkt.”

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post