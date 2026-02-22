Meilandjes onthullen schokkend nieuws: Hond Babs is ernstig ziek!

De familie Meiland heeft een zware dag achter de rug, aangezien ze afscheid hebben moeten nemen van hun geliefde hond Babs, die op achtjarige leeftijd is ingeslapen. Erica Meiland bracht het treurige nieuws naar buiten via Instagram.

“We hebben vandaag onze dierbare Babs moeten laten gaan”, schrijft Erica bedroefd bij een foto van de hond. Ze vertelt aan Shownieuws dat op 20 januari uit een echo bleek dat de toestand van Babs ernstig was.

De diagnose was dat de darmen van Babs volledig door kanker waren aangetast. Dit nieuws sloeg in als een bom. Ondanks alles vocht Babs nog zo’n drie weken moedig door. Dankzij de hulp van prednison en pijnstillers kon ze nog enige tijd comfortabel blijven en genieten van momenten samen. “Vanaf zondag stopte ze met eten. Ze was uitgeput”, deelt Erica mee. Babs zou in mei negen jaar oud zijn geworden.

Hondje Babs

Babs werd in 2020 door de Meilandjes gered uit Slowakije. “Mijn moeder probeert altijd te helpen waar ze kan”, zei Maxime destijds. “Hoe ouder ze wordt, hoe meer ze dit lijkt te doen. Babs vond ze op het internet.”

De Meilandjes hadden bijzondere plannen met hun eerder overleden hond Bommel.. Lees hieronder verder.

Bommel

Babs is niet het eerste huisdier waarvan de familie Meiland afscheid heeft moeten nemen. In 2023 overleed ook hun hond Bommel.

Ten tijde van hun realityserie Chateau Meiland, waren de kijkers verbaasd toen ze in het negende seizoen zagen dat Bommel was opgezet. Dit lot is Babs echter bespaard gebleven; zij is begraven in de tuin.

“Bommel is opgezet”, bevestigde Maxime tegenover haar vader Martien. “Hij staat in de slaapkamer bij de kinderen, thuis. Zouden we hem niet hier plaatsen als een soort eerbetoon? We kijken er nu nooit naar, dat is toch jammer.”