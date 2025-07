Tragisch Verlies Sylvia Geersen: “Mijn Alles, Voor Altijd” Onthuld

Een Droevige Mededeling van Model Sylvia Geersen

Het hart van model Sylvia Geersen is zwaar door het overlijden van haar geliefde kat Vinnie. Ze heeft dit trieste nieuws gedeeld met haar volgers op Instagram. Vinnie was jarenlang niet alleen haar huisdier, maar ook haar dierbare vriend.

“Vandaag heb ik mijn grootste liefde Vinnie verloren, waar ik intens van hield”, schreef ze onder een foto van haar Siamese kat. “Mijn dierbaarste en ondeugendste baby heeft de leeftijd van 14 jaar bereikt. Vinnie zal voor altijd mijn alles zijn.”

Een ander groot verlies eerder dit jaar

Eerder dit jaar openbaarde Sylvia al haar verdriet over het verlies van haar geliefde hond. In een gesprek met het tijdschrift Party, uitte ze haar emoties: “Hij was mijn alles.”

Voor Sylvia was haar hond veel meer dan een huisdier. Hij was haar trouwe metgezel, altijd aan haar zijde, ongeacht de omstandigheden in haar leven. “Hij bood me liefde en troost, vooral tijdens de moeilijke momenten,” vertelde Sylvia. Het verlies heeft haar diep geraakt. “Het voelt alsof ik een deel van mezelf ben verloren. Het is erg zwaar en ik ben nog steeds bezig om dit een plek te geven.”

De afgelopen jaren waren al uitdagend voor Sylvia. Ze heeft eerder aangegeven dat ze persoonlijke problemen heeft moeten overwinnen, maar haar hond was een constante steun door alles heen.

Een ander ongelukje

Afgelopen zomer had het model ook te maken met een gekneusde pols. In een video toonde ze haar in verband gewikkelde pols en schreef: “Het maakt niet uit, we gaan gewoon door.” Op de video is te zien hoe ze, ondanks het ongemak, haar dag voortzet.

