DPG Media koopt LINDA.: Grote overname van Talpa Network onthuld!

DPG Media verwerft Mood for Magazines B.V., de uitgever van LINDA. en LINDA.meiden, van Talpa Network. Deze overname werd afgelopen vrijdag door de betrokken mediabedrijven aangekondigd. DPG Media benadrukt dat de tijdschriftenmarkt sterk onder druk staat door de “digitalisering van het mediagebruik”, waarbij zelfs een bekend merk als LINDA kwetsbaar is.

Deze overname volgt op de beslissing van Talpa Network om een nieuwe eigenaar te vinden voor LINDA. Linda de Mol blijft sterk betrokken bij LINDA. en de huidige hoofdredactie. De teruglopende betaalde oplages, een gevolg van de “digitalisering van het mediagebruik”, vormen een uitdaging voor dit sterke merk, volgens DPG Media.

DPG Media gelooft dat door samen te werken met andere merken binnen het bedrijf en door gezamenlijk te investeren in IT, marketing en ondersteunende diensten, er nieuwe mogelijkheden ontstaan om te investeren in de “inhoudelijke en digitale toekomst van LINDA.”

Linda zelf is enthousiast

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media, is verheugd “het team van LINDA. te mogen verwelkomen”. Louise van Nispen, managing director van LINDA., ziet de overname als een kans om de impact en relevantie van LINDA. en LINDA.meiden verder uit te breiden. “Daarom kijkt ook Linda de Mol uit naar deze nieuwe samenwerking”, voegt Louise toe.

De overname is ter advisering voorgelegd aan de betrokken ondernemingsraden. Het tijdschrift LINDA. bestaat sinds 2003 en heeft een betaalde oplage van ongeveer 135.000 exemplaren per maand. Onlangs vierde het magazine zijn twintigste verjaardag, waarbij Linda de Mol persoonlijk de volgende boodschap uitsprak.